افتتاح مبهر للموسم السابع لحديقة دبي المتوهجة بزعبيل

المصدر: وام

انطلق الموسم السابع لحديقة دبي المتوهجة "جاردن جلو" بحديقة زعبيل في افتتاح مميز ومبهر تحت شعار "سفاري المتوهج" وضمن الفعاليات السياحية التي تتبناها بلدية دبي على مدى العام.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته حديقة دبي المتوهجة خلال المواسم الستة السابقة ظهرت بحلة جديدة في الافتتاح من خلال إطلاق حديقة سفاري المتوهجة لأول مرة حيث يمكن للزائر أن يتمتع بالحياة البرية التي تم إعادة تصميمها بشكل مبتكر وستكون رحلة سفاري فريدة من نوعها مع الحيوانات المتوهجة في كل مكان ووادي زهور ملون بأزهار ديناميكية ومتحركة ومسار فراشة متلألئة باستخدام 10 ملايين مصباح موفر للطاقة.

وستأخذ حديقة المتوهجة وهي أرض عجائب نيون الزائر من عصر المعلومات إلى عصر الترفيه.

وتم تصميم الحديقة بأكملها يدويا بأضواء يدوية كما تم تصميم النماذج الفريدة والصديقة للبيئة فنيا بشكل إبداعي لتترك بصمة في أذهان مشاهديها.

وتعتبر دبي منارة للاقتصاد في المنطقة كما يشهد قطاع السياحة في المدينة نموا كبيرا كل عام وتمثل "جاردن جلو" تجسيدا حقيقيا لالتزام بلدية دبي بتوفير وجهات سياحية ترفيهية مبتكرة باستمرار لسكانها وزوارها وأكد على أن المشاريع الفريدة مثل دبي جاردن جلو تعد نموذجا متميزا لتعاون بلدية دبي مع القطاع الخاص من خلال مشاريع تهدف إلى تقديم تجربة لا تنسى لجميع أفراد الأسرة وذلك باستخدام أفضل التقنيات عالية المستوى والتي تتسم بعناصر الابتكار والابداع حيث تجسد الحديقة رؤية دبي في توفير الوجهات الترفيهية والسياحية التي تجذب أنظار الجمهور والسياح.

وتتألق كذلك ضمن مكونات جاردن جلو المتميزة الحديقة الفنية والتي تم تشييدها باستخدام مواد معاد تدويرها حول موضوع العودة إلى الطبيعة هي محاولة لتوصيل رسالة الحفاظ على الطبيعة وتحتوي الحديقة الفنية بتشكيلات للحياة البرية مصنوعة من مواد مستخدمة مثل الزجاجات والأقراص المدمجة. وتدمج حديقة الفن الصديق للبيئة بسلاسة الملاحظات المختلفة للسعادة والقيم الثقافية والمعتقدات والهوية مما يخلق جنة شاملة لجميع ألوان الحياة.

وتقدم الحديقة السحرية الخدع البصرية الساحرة بأشكالها المتنوعة التي يبرزها هذا الفن الفريد من نوعه من الفنون البصرية وتم من خلاله استخدام تصميما من الأشكال واللوحات الهندسية التي تبعث تأثيرات بصرية متنوعة على زوار ورواد الحديقة مما يبعث في نفوسهم الحماس لالتقاط الصور كما تقدم الحديقة للزوار عالما مليئا بالمغامرات البصرية والحسية والتعليمية في آن واحد.

كما تقدم جاردن جلو حديقة الديناصورات عرضها الرائع بمشاركة أكثر من 100 ديناصور متحرك وتتميز حديقة الديناصورات بمختبر الديناصورات الذي يعرض مراحل ولادة الديناصورات فضلاً عن وجود متحف الديناصورات ويضم مجموعة من الهياكل العظمية للديناصورات بالإضافة إلى عرض المرحلة التاريخية لانقراض الديناصورات وكيف انتهى عصرها.

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