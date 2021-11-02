الإمارات تتصدر دول العالم بتطعيم 97% من السكان

المصدر: مصطفى خليفة

كشف مؤشر our world in data (عالمنا في بيانات) المعني بجمع بيانات اللقاحات حول العالم، أن 49.6% من سكان العالم تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد ـ 19، بما يعادل إعطاء 7.1 مليارات جرعة على مستوى العالم، ويتم الآن إعطاء 28.01 مليون جرعة يومياً، في الوقت الذي تلقى فيه 3.7% من الناس في البلدان منخفضة الدخل، جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد19.

وأكد الموقع العالمي أن دولة الإمارات لا تزال منذ 5 يونيو الماضي، وحتى اللحظة تتصدر دول العالم الأكثر تطعيماً لسكانها بلقاح كوفيد ـ 19، بواقع 97% من السكان (86.9% حصلوا على جرعتين و9.9% حصلوا على جرعة واحدة)، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن إجمالي لقاحات كوفيد19 التي أعطيت في الدولة بلغت 21 مليوناً و173 ألف جرعة.

وأظهرت الإحصاءات أن دولة الإمارات تخطت معدلات التطعيم لأكثر 10 دول تطعيماً للسكان في العالم خلال الفترة الماضية، وهي: البرتغال وكوبا وتشيلي وإسبانيا وكمبوديا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والأورغواي وكندا واليابان على التوالي.

وأكد الموقع أنه لوضع حد لوباء كوفيد19، يجب أن تكون نسبة كبيرة من العالم محصنة ضد الفيروس، وهي الطريقة الأكثر أماناً لتحقيق ذلك؛ لأن اللقاحات تقنية اعتمدت عليها البشرية في الماضي لتقليل الوفيات من الأمراض المعدية.

وأشار الموقع إلى أن التحدي الآن هو جعل هذه اللقاحات متاحة للناس في جميع أنحاء العالم، وسيكون من الأساسي أن يحصل الناس في جميع البلدان، وليس فقط في البلدان الغنية، على الحماية المطلوبة التي لا توفرها إلا اللقاحات.

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