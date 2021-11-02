الفجيرة للموارد الطبيعية تعزز مسؤوليتها المجتمعية

المصدر: الفجيرة ــ عائشة الكعبي

نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية خلال العام الجاري العديد من المبادرات المجتمعية انطلاقاً من حرصها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يحقق السعادة للمجتمع وترسيخ نهج العطاء وتعزيز العلاقات الاجتماعية والتواصل الفعال مع افراد المجتمع.

95 زائراً لمختبر الابتكار

عززت المؤسسة مسيرتها المجتمعية من خلال حزمة من البرامج جاءت في إنشاء مختبر الابتكار في مركز خدمة المتعاملين في الحيل، حيث اتاحت الفرصة لاستقبال جميع فئات المجتمع للاطلاع على أحدث التقنيات وآليات العمل المتطورة والذهاب في جولة رقمية إلى العالم الافتراضي حيث بلغ عدد زوار المختبر ما يقارب 95 زائرا خلال هذا العام، كما قدمت دعوة لطلبة المدارس والجامعات لزيارة المختبر.

9246 زائراً للموقع الإلكتروني

حرصت المؤسسة في التسهيل على كافة أفراد المجتمع في تلقي خدماتها من خلال تفعيل منصتها الإلكترونية التي تمكنهم من تلقي الخدمة في أي مكان وبأي زمان حيث بلغ عدد زوار الموقع الالكتروني ما يقارب 9246، إلى جانب خدمة الخط الساخن والتي بلغت خلال هذا العام 1847 مكالمة واردة، حيث تم الرد على كافة استفساراتهم.

100 نسخة لقصة تعليمية

كما قامت المؤسسة بتعزيز التواصل الثقافي مع أفراد المجتمع من خلال الاحتفاء بشهر القراءة الوطني وذلك عبر إطلاق عدد من البرامج الافتراضية التي تتضمن محتوى ثقافيا ومعرفيا يعزز القراءة لدى الأطفال، وذلك عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب توزيع قصة تعليمية عن قيم التسامح بعنوان "سيف والتسامح" والتي بلغت عدد النسخ المطبوعة والموزعة ما يقارب 100 نسخة، كما نظمت المؤسسة مبادرة في يوم الأم العالمي من خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضمنت جوائز قيمة للفائزين.

واصلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية جهودها في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتفعيل التواصل مع الأفراد من خلال تنظيم المسابقات الثقافية في مختلف المناسبات كيوم زايد للعمل الإنساني وفي يوم العمال العالمي احتفت المؤسسة بسواعد البناء والتطوير من خلال توزيع مظلات الرأس للحماية من حرارة الشمس على 60 عاملاً تقريباً حرصاً على سلامتهم.

1800 طفل يشارك بقيض الخير

قامت المؤسسة بتطوير شخصيتها الكرتونية "صخر" المستوحاة من البيئة الإماراتية، حيث حرصت على جعل صخر يقدم المنشورات التوعوية عبر مواقع المؤسسة الاجتماعية والالكترونية، إلى جانب حرص المؤسسة على تقديم البرامج الثقافية والترفيهية كبرنامج فيض الخير الذي كان في موسمه الخامس الذي تنظمه المؤسسة كل صيف والذي طرح هذا العام عن بُعد، وذلك مراعاة للظروف الراهنة خلال فترة كوفيد 19 ،حيث يحظى الأطفال فيه بفرصة المشاركة والاستفادة واستغلال اوقات الفراغ في فصل الصيف لإثراء المعلومات وقد بلغ عدد المشاركين في الموسم الخامس اكثر من 1800 طفل.

12 محاضرة توعوية

نظمت المؤسسة متمثلة بقسم البيئة والصحة والسلامة 12 محاضرة توعوية في مختلف الموضوعات استهدفت العاملين والمتعاملين والجمهور الخارجي وهدفت إلى دعم البرامج التي تسهم في توعية المجتمعات من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية مع أعمال المؤسسة المهنية.

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