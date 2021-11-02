الطاير يشهد توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير حلول تكنولوجية ذاتية القيادة

المصدر: البيان

شهد معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، في ختام أعمال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، توقيع ثلاث اتفاقيات مع الشركات المشاركة في التحدي، لتطوير حلول تكنولوجية ذاتية القيادة، الأولى بين شركة (كريم) وشركة كيوي بوت (Kiwibot)، لتطوير خدمة توصيل الوجبات والسلع الاستهلاكية، باستخدام الروبوتات، والثانية بين شركة ماجد الفطيم وشركة ياندكس، لاستكشاف حلول تقنية مستقلة لتعزيز قدرات توصيل الميل الأخير لكارفور، والثالثة بين شركة (نون) ونيوليكس ومعهد روشيستر للتكنولوجيا بدبي (ار أي تي)، لتقديم خدمات لوجستية ذاتية القيادة، في الحرم الجامعي.

ريادة دبي

وأكد معالي مطر محمد الطاير أن توقيع الاتفاقيات يسهم في تعزيز ريادة دبي العالمية في تطوير حلول تكنولوجية ذاتية القيادة، تدعم رحلات الميل الأخير لشحن البضائع للمتعاملين، كما يسهم في دعم استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي، إلى رحلات ذاتية القيادة، من خلال وسائل المواصلات المختلفة، بحلول عام 2030.

وقال: هذه الاتفاقيات هي احدى مخرجات تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، الذي يعد منصة عالمية للشركات والجامعات ومراكز الأبحاث والتطوير لتنفيذ سيناريوهات وتطبيق تقنيات التنقل الذاتي في دبي، والتوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على المستويات كافة، وتشجيع الشركات والمؤسسات للتعامل مع التحديات القائمة حالياً.

كريم وكيوي بوت

نصت اتفاقية الشراكة بين (كريم) وكيوي بوت (Kiwibot)، على إطلاق خدمة توصيل الأطعمة والسلع الاستهلاكية باستخدام الروبوتات عبر المناطق السكنية في دبي، وهي الخدمة الأولى من نوعها في المنطقة، حيث ستطلق (كريم) بالتعاون مع كيوي بوت، برنامجاً تجريبياً لدراسة جدوى السوق وتقييم أفضل المواقع الجغرافية، ويعد حرم الجامعات والمناطق السكنية عالية الكثافة، المواقع الرئيسة المرشحة للبرنامج التجريبي، وستقوم هيئة الطرق والمواصلات، بدعم المبادرة من خلال توفير الإطار التنظيمي.

وقع الاتفاقية السيد باسل النحلاوي، المدير العام للتنقل لدى شركة كريم، والسيد فيليبي شافيز كورتيس، الرئيس التنفيذي لشركة كيوي بوت.

وقال باسل النحلاوي: "نتطلع إلى العمل مع كيوي بوت وهيئة الطرق والمواصلات، لإطلاق مركبات ذاتية القيادة ضمن عروضنا والمساهمة في دعم استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، لتوفير التنقل السهل والموثوق وقليل التكلفة".

وأضاف: "نسعى لجعل الحياة اليومية للناس أبسط وكوننا في طليعة صناعة التقنية في المنطقة، نشعر بأننا في وضع مثالي، وسنعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا لتقديم هذه الميزة المبتكرة والمريحة في مجال توصيل الطعام والسلع الاستهلاكية".

من جانبه قال فيليب شافيز كورتيس، الرئيس التنفيذي لشركة كيوي بوت: "يسعدنا إطلاق هذه المرحلة التجريبية مع (كريم)، والتقدم خطوة نحو استخدام روبوتات التوصيل في المنطقة، مؤكداً أن فريق كيوي بوت، يعمل بجد لزيادة ابتكارات تقنية التوصيل في الميل الأخير، ولرؤية هذه الشراكة تتكشف أمام أعيننا، فإن تقريب أحلامنا خطوة واحدة من الواقع أمر مثير للغاية".

الفطيم وياندكس

وقعت شركة ماجد الفطيم، مركز التسوق الرائد في المجتمعات والتجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى، اتفاقية تعاون مع شركة ياندكس، إحدى أكبر شركات تقنية المعلومات في أوروبا، لاستكشاف حلول تقنية مستقلة لتعزيز قدرات توصيل الميل الأخير، لتسليم طلبات كارفور باستخدام تقنية القيادة الذاتية، واستكشاف خدمات تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وتأتي هذه الاتفاقية استجابةً للنمو السريع على الطلبات عبر الإنترنت، وتمكين متعاملي كارفور في مناطق مختارة من دولة الامارات العربية المتحدة، من تلقي طلباتهم عبر الإنترنت بواسطة روبوتات مبتكرة من ياندكس للتوصيل الذاتي كجزء من البرنامج التجريبي الذي من المقرر إطلاقه في مطلع عام 2022.

وقع الاتفاقية السيد هاني وايس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، والسيد أرتيم فوكين، رئيس تطوير الأعمال في مجموعة ياندكس للقيادة الذاتية.

وتنص الاتفاقية على دعم تقنية المركبات ذاتية القيادة من شركة ياندكس، التي تتميز بقدرتها على تخطيط الطريق الأكثر أماناً بشكل فوري وبكفاءة عالية، واكتشاف المركبات والمشاة بالقرب منها، وقدرتها على السير بسرعات تصل إلى 8 كيلومترات في الساعة، على الأرصفة أو مناطق المشاة الأخرى، وسيكون بمقدور المتعاملين تتبع حركة المركبات مباشرة عبر تطبيق (MAF Carrefour).

وقال السيد هاني ويس: “بصفتنا شركة رائدة في تجارة التجزئة، فإن قيادة صناعة التجزئة إلى المستقبل هي مسؤوليتنا، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع ياندكس، والدعم المستمر من هيئة الطرق والمواصلات، نحن متحمسون لاستكشاف حلول الميل الأخير الجديدة والمبتكرة، لنوفر لعملائنا قدراً أكبر من المرونة والراحة والسرعة في طلباتهم عبر الإنترنت، يسعدنا أن تتحرك العجلة لكي يبدأ كارفور في تسليم الطلبات عبر روبوتات آلية بالكامل ذاتية القيادة، ما كان يُعتبر في السابق ضرباً من الخيال العلمي".

من جانبه قال ديمتري بولشوك، رئيس مجموعة ياندكس للقيادة الذاتية: "يستمر الطلب على التوصيل الآلي لحلول الميل الأخير في النمو في جميع أنحاء العالم. ليس فقط في الشركات، ولكن أيضاً في المدن وحتى الدول بأكملها تهتم الآن بهذه التقنية، وما من شك في أن التوصيل ذاتي القيادة لديه القدرة على تحسين حياة الناس في المدن، مع مساعدة الشركات على تحسين الخدمات اللوجستية وخفض التكاليف.

وأضاف: "سلمت روبوتات ياندكس، عشرات الآلاف من الطلبات في الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، ومع تقديرنا للدعم من هيئة الطرق والمواصلات، ومن خلال العمل مع ماجد الفطيم سوف نستكشف الفرص المتاحة لجلب مزايا التوصيل الآلي إلى الحياة اليومية في دبي."

نون ونيوليكس و(ار أي تي)

وقعت شركة نون، وشركة نيوليكس، ومعهد روشيستر للتكنولوجيا دبي (ار أي تي)، اتفاقية تعاون، لتشغيل مركبات ذاتية القيادة من انتاج شركة نيوليكس، لتوفير خدمات لوجستية ذاتية القيادة، وتوصيل منتجات شركة (نون) للمتعاملين، في الحرم الجامعي لمعهد روشيستر للتكنولوجيا بدبي.

وقع الاتفاقية منصور الغرير رائد أعمال مقيّم في شركة (نون)، والسيد وانغ يونغبو المدير الإقليمي لشركة نيوليكس، والدكتور يوسف العساف رئيس معهد روشيستر للتكنولوجيا.

وأكد المهندس معمّر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية في سلطة واحة دبي للسيليكون، أن الإعلان عن تطوير مركبة ذاتية القيادة للخدمات اللوجستية ضمن حرم معهد روتشستر للتكنولوجيا بدبي في واحة دبي للسيليكون، وبالتعاون مع شركة "نيوليكس" للتكنولوجيا وشركة "نون" يشكل خطوة نوعية تأتي عقب اختتام تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتكريم داعميه ومن ضمنهم واحة دبي للسيليكون.

وقال: هذا التعاون التكنولوجي لابتكار حلول تنقل مستقبلية ذكية في الواحة يؤسس لمزيد من الشراكات بين الهيئات والشركات والمؤسسات الحريصة على البحوث والتطوير والابتكار، والتي أصبحت تشكل ميداناً للتنافس الإبداعي على مستوى العالم، لما فيه المساهمة في استشراف وتصميم مستقبل التنقل الذكي والمستدام في عالم الغد ومدنه ومجتمعاته الذكية، وترسيخ مكانة دبي في مقدمة المدن العالمية الذكية وعاصمة عالمية للابتكار والتقدم التكنولوجي".

قال جيسون وانج، مدير شركة نيوليكس في الإمارات العربية المتحدة: "إن الاتفاقية تعد علامة فارقة في تعاوننا المستمر، وشركة نيوليكس الصينية تنتج مركبات ذاتية القيادة وتطمح لقيادة المستقبل الذكي وتحسين أسلوب حياة المدينة بأحدث التقنيات، ونأمل أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز شراكتنا، والعمل عن كثب لتلبية توقعات وتطلعات المزيد من الناس وجعل دبي أكثر ذكاءً ونعزز فيها القيادة الذاتية".

من جانبه أوضح السيد منصور الغرير رائد أعمال مقيّم في شركة (نون)، أن الشركة المعروفة بمنصة التجارة الرقمية المحلية، تأسست لتحقيق هدف رئيس وهو خدمة ودعم الشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: شراكتنا مع شركة نيوليكس، ومعهد روشيستر للتكنولوجيا في دبي، هي خير دليل على التزامنا بتحقيق الأهداف الأساسية التي من أجلها وجدت نون، ونحن فخورون بهذه الشراكة، التي ستُمكن نون من تقديم خدماتها في الحرم الجامعي لمعهد روشيستر للتكنولوجيا بدبي باستخدام تكنولوجيا مبتكرة مثل المركبات ذاتية القيادة".

إلى ذلك قال الدكتور يوسف العساف، رئيس معهد روتشستر للتكنولوجيا بدبي: "يحرص المعهد الذي يتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً له، على تكريس ثقافة الابتكار وريادة الأعمال والبحث التطبيقي التي تتميز بها لتكون بيئة عمل متكاملة لطلابها وشركائها وقطاع التكنولوجيا ككل، وتعقد شراكات نوعية مع المؤسسات والشركات الملتزمة بدعم الأبحاث التطبيقية التي ترتقي بجودة الحياة وإيجاد الحلول المبتكرة.

وأضاف: "يأتي إعلاننا عن اختبار مركبة ذاتية القيادة للخدمات اللوجستية ضمن حرم المعهد في واحة دبي للسيليكون لتطوير تقنياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع شركة "نيولكس" للتكنولوجيا وشركة "نون"، بما يكرّس دور الجامعات كمختبرات مفتوحة لتطوير تقنيات المستقبل الذكية، وصلة وصل بين الطلبة المتميزين والشركات المتخصصة في التكنولوجيا".

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