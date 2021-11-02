سلطان القاسمي يلتقي رؤساء وكبار مسؤولي المجامع اللغوية في الوطن العربي

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح اليوم، رؤساء وكبار مسؤولي المجامع اللغوية في الوطن العربي، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

ورحب سموه في بداية اللقاء برؤساء المجامع وكبار المسؤولين من أهل اللغة العربية والعلماء والمختصين والعاملين على الحفاظ عليها ودعم محتواها الثري والغني، مشيداً سموه بالجهود التي يبذلونها في الاهتمام بلغة القرآن.

وتناول اللقاء الأحاديث الودية و المواضيع ذات الاهتمام المشترك بمجالات اللغة العربية، وخطط النهوض بها وانتشارها بالطريقة الصحيحة بما يليق بقيمتها الكبيرة، وسبل غرسها لدى الأجيال الناشئة.

كما تضمن اللقاء الحديث حول سير العمل في المعجم التاريخي للغة العربية، وجهود كافة المجامع العربية من خلال علماء اللغة والمختصين لديهم في التحري الدقيق والتحقيق حول مفردات اللغة العربية.

من جانبهم ثمن رؤساء وكبار مسؤولي المجامع اللغوية دور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في دعم كافة الأنشطة اللغوية وأبرزها المشروع المعرفي والتاريخي الأكبر وهو المعجم التاريخي للغة العربية.

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