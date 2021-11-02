11209 زيارات تفتيشية على منشآت غذائية وصحية في عجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

نفذت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، 11209 زيارات تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، خلال ال 9 أشهر الماضية، وأسفرت عن تسجيل 1673 إنذاراً، و23 مخالفة صحية للمنشآت الغذائية، تتمثل بمخالفات عرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، أو مخالفة للمواصفات واللوائح، ودرجات حرارة الحفظ، واستخدام مواقع غير مرخصة أو معتمدة لعمليات العرض والتداول، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية المعتمدة مع المنشآت المخالفة، لضمان عدم بيع الأغذية غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

خطة

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، لـ«البيان»، تسعى الدائرة للتطوير المستمر، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، خاصة بقطاع الصحة العامة والبيئة، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، لافتاً إلى وضع خطة تطويرية للصحة العامة خلال العام الحالي، تتضمن العديد من المبادرات والمشاريع، التي تهدف لتفعيل عمليات الرقابة والتفتيش، بما يضمن صحة وسلامة المجتمع.

وكشف الحوسني أن أبرز ملامح الخطة، ترتكز على تطوير نظام رقيب للتفتيش بتقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل على إدارة عمليات التفتيش بشكل فعال، وتطبيق أنظمة الرقابة الذاتية على المنشآت الغذائية والصحية عالية الخطورة، باستخدام الأنظمة الحديثة للتفتيش، بما يضمن إشراك أصحاب المنشآت والمسؤولين عنها في تطبيق المواصفات واللوائح المعتمدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز