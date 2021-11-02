سلطان الجابر يبحث مع وزراء ومسؤولين قضايا المناخ

المصدر: دبي- البيان

بحث معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، مع عدد من المسؤولين قضايا في مجال الطاقة والمناخ، وذلك على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) والذي تستضيفه مدينة غلاسكو باسكتلندا في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر بالشراكة مع إيطاليا.

فقد التقى معاليه عبدالله شاهد، رئيس الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال معاليه عبر الحساب الرسمي لمكتب المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة: «سعدت بالحوار مع معالي عبدالله شاهد، رئيس الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في جناح دولة الإمارات خلال مؤتمر COP26»، وأضاف: «ناقشنا أهمية التحول في قطاع الطاقة والعمل المناخي لتحقيق التقدم الشامل».

كما التقى معاليه فاتح بيرول مدير الوكالة الدولية للطاقة خلال زيارته لجناح الإمارات في مؤتمر الأطراف cop26 وقال معاليه: «تطرقنا إلى أهمية دور المزيج المتنوع من مصادر الطاقة في التنمية المستدامة».

كما التقى معاليه آن ماري تريفيليان، وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة وناقشا الشراكة الاستراتيجية الرامية لبناء مستقبل مستدام.

إلى ذلك، أشاد معاليه باللقاء الذي جمعه ومعالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية.

وقال معاليه: «أسعدني ومعالي الأخت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، لقاء معالي د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة في جمهورية مصر العربية خلال زيارتها لجناح الإمارات في COP26، وأكدنا دعم ترشيح مصر لاستضافة مؤتمر COP27، ونتطلع للتعاون في جهود التنمية المستدامة COP26».

كما أشاد معالي سلطان الجابر باللقاء الذي جمعه مع الرئيس التنفيذي لشركة envisioncn، وقال: إنه لقاء مثمر ناقشنا خلاله رؤيته بناء منظومة ذكية لتعزيز التحول نحو الطاقة المستدامة.

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