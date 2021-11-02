«رف يا علم» تُزيّن دوائر ومنازل الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

نفذت بلدية الفجيرة مبادرة «رف يا علم»، وذلك من خلال توزيع أعلام الدولة على مختلف الدوائر المحلية والاتحادية والخاصة، إضافة إلى المدارس والمنازل في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، وخصصت 3000 علم بمناسبة يوم العلم الذي يصادف غداً، الثالث من نوفمبر المقبل، وحرصاً من البلدية على اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية تم توزيع الأعلام في أكياس مغلفة ومعقمة.

وتهدف المبادرة إلى رفع علم الإمارات عالياً حفاظاً على رمزية وهيبة العلم، بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها وترسيخ قيمة الوحدة الوطنية، ليرفرف خفاقاً على كافة مباني الإمارة ومنازل الأهالي من مواطنين ومقيمين، لتعزيز الشعور بالانتماء إلى الوطن، وترسيخ حب الإمارات في قلوب أفراد المجتمع.

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