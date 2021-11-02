توجّه نحو تعزيز شركات التقنية في بورصات دبي

المصدر: دبي- البيان

تم اعتماد إنشاء صندوق بقيمة مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا المتقدمة في دبي وتشجيعها على الإدراج في الأسواق المالية في الإمارة، وذلك عبر توفير السيولة المالية في الأسواق المالية، وتمكينها من توفير سبل الدعم اللازم لعمليات الاكتتاب العام الأولي. وكان هناك إلى جانب ذلك توجيه بالبدء في دراسة ووضع الإطار التشريعي والتنظيمي لمنتجات الأصول الرقمية.

وتعد هذه خطوات ضرورية تأتي في وقت مناسب للغاية ، فبالنسبة للأصول الرقمية، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية إطاراً تنظيمياً بشأن الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار وهو قائم على المقترحات الواردة في الورقة الاستشارية رقم 138 الصادرة عن السلطة في مارس 2021 ويعد المرحلة الأولى لنظام الأصول الرقمية لسلطة دبي للخدمات المالية. ويعرف الإطار التنظيمي الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار بأنها إما الأصول المالية الرقمية أو إحدى المشتقات المالية الرقمية الأخرى.

ويشتمل ذلك بشكل أساسي على الأوراق المالية والمشتقات المالية في هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق والالتزامات التي يتم إصدارها ونقلها وتخزينها باستخدام تقنية السجلات الموزعة أو ما شابهها من تقنيات أو أي هيئة رقمية مؤمنة بالتشفير لتمثيل الحقوق .

منطلق للشركات التكنولوجية

من ناحية أخرى، تعد دبي منطلقا للشركات التكنولوجية إلى العالمية. وتبرز في هذا السياق مدينة دبي للإنترنت التي تعد مركزاً للتجارة والابتكار التكنولوجي في الإمارات. تتواجد حالياً في هذه المدينة أكثر من 1,600 شركة متخصّصة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.

من ناحية أخرى، شهد النصف الأول من العام 2020 زيادة حجم مسرّع التكنولوجيا المالية «فينتك هايف» في المركز المالي بثلاثة أضعاف مع افتتاح مساحات جديدة وكبيرة في «أفينيو البوابة» لدعم الشركات الناشئة وروّاد الأعمال، والتي تعزز منظومة المركز الحيوية وتوفر للشركات سهولة الوصول إلى التمويل والتدريب ومشاركة الخبرات والتعاون مع الشركات العالمية الرائدة.

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