علي الشامسي: منح «الإقامة الذهبية» يُمثل بُعداً إنسانياً رفيعاً

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب فخر الوطن، بمنح أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في «خط الدفاع الأول» وأسرهم الإقامة الذهبية، تُمثل بُعداً إنسانياً رفيعاً وامتداداً للسياسة الحكيمة التي تتمتع بها قيادة الدولة الرشيدة.

وقال الشامسي: إن التوجيهات السامية تؤكد المكانة التي تتحلى بها دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي لمختلف أطياف المجتمع وتقدير أبطال الإنسانية والمتميزين في جهودهم الاستثنائية الداعمة لحماية الأفراد في جائحة «كوفيد ـ 19».

وأضاف: «نؤكد التزام الهيئة بتلبية التوجيهات وتنفيذ القرارات بالتعاون مع الجهات المعنية وتقديم التسهيلات».

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