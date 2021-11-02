الإمارات تقدم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لإثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وام

سلّمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بذراعها الإنسانية الهلال الأحمر، دفعة من سيارات الإسعاف لدعم القطاع الصحي في إثيوبيا، استكمالاً لدعم قدراته اللوجستية وتعزيز برامجه الصحية، كما قدمت الهيئة كميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة وذلك ضمن جهودها المستمرة لتحسين الأوضاع الإنسانية في عدد من الأقاليم.

وأكد فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام للتنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات تولي الأوضاع الإنسانية والتنموية على الساحة الإثيوبية اهتماماً كبيراً، وتعمل دائماً على تحسينها ودعم مجالاتها المختلفة.

مبادرة

وأضاف «تنسجم هذه المبادرة مع توجهات الدولة العالمية في تعزيز جانب المساعدات الإنسانية الخارجية، وتقديم الدعم اللازم للدول الشقيقة والصديقة خصوصاً في المجال الصحي».

وقال إن هذه المبادرة التي استهدفت تعزيز خدمات القطاع الصحي الإثيوبي تؤكد نهج الإمارات في تبني المبادرات التي تحدث فرقاً في تحسين حياة الناس، من خلال دعم الخدمات الأساسية التي يحتاجونها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي الذي يعتبر أولوية من أجل إنقاذ الأرواح ورفع المعاناة الصحية.

وأكد استمرار جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية على الساحة الإثيوبية.

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