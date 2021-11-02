نهيان بن مبارك: العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات واليابان تزداد رسوخاً

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس، إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بسفير اليابان مؤكداً أن الإمارات واليابان تربطهما علاقات استراتيجية تزداد رسوخاً وتطوراً بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من الازدهار والتقدم والنماء.

وأشاد معاليه بجهود السفير وإسهاماته المتميزة خلال فترة عمله لدى الدولة في تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق في مهمته المستقبلية، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الثنائية قدماً نحو شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات.

ومن جهته عبر سفير اليابان عن خالص امتنانه وشكره لدولة الإمارات قيادة وشعباً على ما حظي به من حسن استقبال وتعاون ودعم على كافة الصعد والذي أسهم بدوره في إنجاح مهمته خلال فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة، مشيداً بسياسة قيادة الإمارات الحكيمة ورؤيتها الاستشرافية الثاقبة ومسيرتها الحضارية الزاخرة التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة بمختلف المجالات.

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