الإمارات الأولى عالمياً في سرعة إصدار جواز السفر

المصدر: دبي - البيان

حقق قطاع شؤون الهوية والجنسية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تقدماً ملحوظاً ونتائج مبهرة خلال أعوام 2019 ــ 2021 في تحقيق مؤشرات الأداء المؤسسي وأهدافها الاستراتيجية في التحول الرقمي والتي ساهمت بشكل كبير في وصولها لمراكز متقدمة على مستوى قطاعات الإدارة العامة.

واطلع الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال ترؤسه جولات حوكمة الأداء المؤسسي بهدف الاطلاع على أبرز منجزات قطاع شؤون الهوية والجنسية، على تقرير التنافسية العالمي لعام 2020 الخاص بوثائق السفر وبالزمن المستغرق في إنجاز معاملات جواز السفر، وأظهرت الإحصائيات تفوق دولة الإمارات العربية المتحدة وحصولها على المركز الأول عالمياً في سرعة إصدار جواز السفر، بزمن قدره 8:42 دقائق، تلتها بعد ذلك أستراليا في المركز الثاني بمعدل 24 ــ 28 ساعة، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بمعدل 1 ــ 6 أسابيع.

وثمن الفريق المري الجهود المتميزة التي قام بها القطاع في تحسين إجراءات تقديم الخدمة برؤية استشرافية تهدف إلى الاستمرارية في تحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة والتميز المؤسسي، مشيداً بما وصلت إليه إقامة دبي في عمليات التحول الرقمي.

حضر الاجتماع اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام، واللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية، واللواء أحمد المهيري مساعد المدير العام لقطاع شؤون الهوية والجنسية، والعميد حسين إبراهيم، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، والعميد الدكتور على عجيف الزعابي، المستشار القانوني لإقامة دبي، وعدد من المسؤولين والضباط.

نتائج وأرقام

واستمع الفريق المري لشرح حول نتائج المؤشرات الاستراتيجية وأبرز الإنجازات التي حققها القطاع خلال أعوام 2019 ــ 2021، واطلع على إحصائيات عدد معاملات جوازات السفر والأحوال الشخصية للمواطنين خلال الأعوام الثلاثة، حيث بلغت 128 ألفاً و45 معاملة، وأشارت النتائج إلى تحقيق القطاع لنسبة 97 % في إنجاز الخطة التشغيلية ومؤشرات الأداء، و99 % في إنجاز البرامج التشغيلية لأقسام الريادة والمستقبل، فضلاً عن تحقيق 99 % في نتائج المرونة المؤسسية لعام 2020.

واطلع الفريق المري خلال العرض على نتائج سعادة الموظفين والمتعاملين على مستوى القطاع، وحقق القطاع المركز الأول كأسعد قطاع على مدار السنوات الثلاث، وأظهرت الإحصائيات لعام 2020 بأن نسبة سعادة المتعاملين بلغت 97 % فيما كان المستهدف 92 % وهي أعلى نسبة سعادة على مستوى قطاعات الإدارة العامة، في حين بلغت نسبة سعادة الموظفين 96.7 %.

التحول الذكي

واستمتع الفريق المري إلى شرح حول أبرز التحولات الرقمية التي قام بها القطاع في عملية تحسين تجربة المتعامل، وتقليل خطوات الحصول على خدمات الهوية والجنسية والجوازات من خلال التطبيقيات الذكية المتوفرة على مدار الساعة، والتي ساهمت بشكل فعال في تقليص عدد خطوات المتعامل من متوسط عام 20 خطوة إلى خطوة واحدة فقط، وهي التقديم عبر التطبيق الذكي، وتقليص عدد المستندات الورقية من 20 مستنداً إلى صفر، وتقليص الزمن المستغرق للتقديم من 30 دقيقة إلى 35 ثانية.

وكشفت الإحصائيات عن ارتفاع نسبة المتعاملين لمستخدمي خدمات تجديد وإصدار جوازات السفر عبر القنوات الذكية لعام 2021، حيث وصلت 56 % مقارنة بالعام الماضي، وبلغت نسبة الاستخدام 15% في حين بلغت نسبة المتعاملين لمستخدمي خدمات الأحوال الشخصية عبر القنوات الذكية 93 % مقارنة بالعام الماضي، وكانت 75%، مما يشير بأن سهولة الإجراءات ووضوحها للمتعامل أدت إلى ارتفاع نسبة استخدام التطبيقات الذكية، وانخفاض في تردد المتعاملين إلى مراكز تقديم الخدمة.

«مبروك ما ياك»

وكشف قطاع شؤون الهوية والجنسية عن أن خدمة «مبروك ما ياك» الخاصة بإصدار جميع المستندات للمواليد المواطنين شهدت تحسناً كبيراً في تقليص رحلة المتعامل، وإضافة خدمة جديدة وهي خدمة طباعة شهادة الميلاد للمواليد المواطنين الجدد من قبل إدارة الجنسية في دبي وتوصيل الباقة للمتعامل من خلال خدمة التوصيل، بالإضافة إلى أن الخدمة أصبحت متوفرة على كافة المنشآت الصحية على مستوى الدولة وعلى مدار24 الساعة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول لعام 2021، ألفاً و560 معاملة.

تصنيف الـ6 نجوم

وفي إنجاز تفخر به الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اطلع الفريق المري على النتائج التي حققها مركز سعادة المتعاملين البرشاء لحصوله على أعلى تصنيف وهو 6 نجوم من بين 69 مركز خدمة حكومية لعام 2020 ــ 2021.

جوائز

تعد أهم الجوائز التي فاز بها القطاع منذ عام 2019 الحصول على أفضل قطاع في الشراكة والتكامل، و في إدارة المواهب المحترفة، و في الجاهزية للمستقبل، وفي مؤشر جاهزية الابتكار، والقطاع الأكثر التزاماً في تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومؤشرات الأداء، وأفضل قطاع في التمكين الذكي.

خدمات 24/‏‏‏‏‏7

كشف قطاع شؤون الهوية والجنسية عن أنه تم توفير كل الخدمات اللوجستية لخدمة كل شرائح المجتمع، وتخليص كل طلبات تجديد وثائق السفر على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع عبر التطبيقات الذكية أو من خلال مركز سعادة المتعاملين المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 (صالة القادمون) في غضون 7 دقائق فقط بدلاً من 35 دقيقة، وتوصيلها للمتعامل أينما كان وإلى كل إمارات الدولة.

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