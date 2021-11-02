جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع تستعرض أسماء المرشحين لدورتها الثالثة

المصدر: دبي ـ البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، اجتماعاً عقد عن بعد لمجلس الإدارة، بحضور أعضاء المجلس وهم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، نائب رئيس المجلس، وأحمد محمد بن حميدان، نائب مدير ديوان حاكم دبي، واللواء متقاعد محمد سعيد المري، الأمين العام للجائزة، واللواء متقاعد أحمد حمدان بن دلموك، والدكتور منصور بن الشيخ، وأحمد عبد الكريم أهلي، وفاطمة المهيري.

واستعرض الاجتماع أسماء المرشحين للجائزة للدورة الثالثة من الأفراد والمؤسسات الوطنية، ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير الجائزة، ووفقاً لإنجازاتهم المجتمعية والإنسانية التي قدموها.

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