شرطة دبي تنال جائزة أفضل مشروع تقني لتطوير البنية التحتية

المصدر: (دبي - البيان)

نالت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، جائزة أفضل مشروع تقني لتطوير البنية التحتية من (جي ميديا جروب العالمية) المتخصصة في مجال البحوث وخبراء تقييم التكنولوجيا، عن مشروع استخدام منظومات التخزين السريعة (HPE Alletra9000 من شركة HPE والذي اعتبرت فيه القيادة العامة لشرطة دبي من المؤسسات الرائدة في استثمار المنتج وتطبيقه في أحد المشاريع الرئيسية بالصورة المثلى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والإقليم، وأفضل المشاريع التقنية للعام 2021.

وأعرب العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، عن سعادته وفخره بهذا التكريم، والذي يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات شرطة دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسلم الجائزة العقيد عدنان علي محمد، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون العمليات، وهاشم محمد هاشم، مدير إدارة العمليات الذكية في فندق سوفيتيل دبي أوبيلسك.

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