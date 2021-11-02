تخريج الدفعة الثانية من الطالبات الإماراتيات ضمن مبادرة «أطلق 2.0»

المصدر: أبوظبي - وام

احتفل كل من الاتحاد النسائي العام ومجموعة موانئ أبوظبي بتخريج الدفعة الثانية من الطالبات الإماراتيات، اللاتي خضعن لبرنامج تدريبي مكثف لمدة ثلاثة أشهر، ضمن مبادرة «أطلق 2.0»، والتي تم تدشينها، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وتعد «أطلق» إحدى المبادرات الاستثنائية لبوابة المقطع، التي تنظمها مجموعة موانئ أبوظبي، وتحظى بدعم ورعاية الاتحاد النسائي العام.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام مجموعة موانئ أبوظبي والاتحاد النسائي العام بتنمية مهارات المرأة الإماراتية، وتزويدها بالأدوات والخبرات اللازمة، لتواصل تأدية دورها كونها شريكة في مسيرة التنمية الوطنية الحافلة بالإنجازات النوعية للدولة، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

إقبال

وشهدت الدورة الثانية من البرنامج إقبالاً كبيراً تخطى 1.000 طلب التحاق، حيث تمكنت 30 طالبة وخريجة إماراتية من اجتياز الاختبارات، التي أهلتهن للمشاركة في برامج المبادرة. وبالإضافة إلى مجموعة البرامج التدريبية، التي جرى تقديمها في النسخة الأولى من البرنامج وهي: أخصائي جودة الأنظمة، ومطور قواعد البيانات، ومطور الواجهة الأمامية، ومصمم جرافيك، وأخصائي أمن التطبيقات، وكاتب المحتوى الرقمي؛ فقد شهدت المبادرة في نسختها الثانية إضافة 3 برامج جديدة هي: منسق المشاريع، وأخصائي علم البيانات، وإداري الأنظمة والشبكات، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 9 برامج تدريبية.

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