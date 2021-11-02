«محمية المرزوم» تستقبل الصقارين وهواة الصيد

المصدر: (أبوظبي - وام)

انطلقت أمس، فعاليات موسم الصيد التقليدي السابع في محمية المرزوم للصيد، بمنطقة الظفرة، والتي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وتستمر حتى منتصف فبراير 2022.

وتقدم المحمية، التي تعتبر أول وأكبر محمية في الدولة لممارسة الصيد بالطرق التقليدية، عن طريق الصقور والسلوقي، تجربة ثقافية وسياحية فريدة للصيد التقليدي، وتعزز الوعي بالصقارة، وصون البيئة والتراث.

وقال عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن محمية المرزوم للصيد، ستبدأ باستقبال الصقارين وهواة الصيد التقليدي والزوار بشكل يومي، خلال موسم الصيد، خلال فترتين للصيد في اليوم (صباحية ومسائية)، وتوفر المحمية لمرتاديها تجربة للاستمتاع بالطبيعة والبيئة الخلابة، التي تمتاز بها، إلى جانب ممارسة هواية الصيد التقليدي، ضمن إطار الصيد المستدام، ووفقاً لقانون الصيد في إمارة أبوظبي.

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