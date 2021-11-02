منصة تفاعلية بـ «عجمان سيتي سنتر» للتعريف بخدمات وزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

استأنفت وزارة تنمية المجتمع، منصتها التفاعلية المتنقلة بالمراكز التجارية، انطلاقاً من عجمان سيتي سنتر، وذلك في إطار التعريف والترويج لخدمات الوزارة الأكثر طلباً، وتنويع قنوات وآليات وسبل الوصول إلى المتعاملين في مواقعهم، على اختلاف إمارات ومناطق الدولة، حيث تستمر المنصة حتى 4 نوفمبر الجاري، بما يتيح لزوار المركز التجاري في عجمان، من جميع فئات المجتمع، فرصة الاطلاع على أبرز ما توفره المنصة من برامج ومبادرات وخدمات رقمية، تستهدف كافة الفئات.

وكانت وزارة تنمية المجتمع، أطلقت مبادرة «المنصة التعريفية المتنقلة»، على مستوى المراكز التجارية في الدولة، في بداية 2019، وتوقفت في ذات العام في 4 محطات: مردف سيتي سنتر بدبي، عجمان سيتي سنتر، النعيم سيتي سنتر برأس الخيمة، وفي متاجر الجرينة بالشارقة.

وقالت منى خليل مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة تنمية المجتمع: إن منصة الوزارة التفاعلية، تستهدف الترويج لخدمات الوزارة الرقمية، التي يمكن الحصول عليها بسهولة من خلال التطبيق الذكي «Mocdconnect»، أو الموقع الإلكتروني «www.mocd.gov.ae»، مشيرة إلى أن المنصة تحقق وصولاً سريعاً ومباشراً إلى المتعاملين أينما كانوا، وتتيح فرصة الاطلاع على الخدمات وخطوات التقديم عليها.

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