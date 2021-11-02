5 فرق تتأهل للمرحلة التالية من مسابقة الروبوتات الصناعية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن تأهل 5 فرق طلابية من جامعات الإمارات للمرحلة التالية من نسخة هذا العام من مسابقة الروبوتات الصناعية التابعة للشركة، والتي تتحدى المهندسين الشباب لتصميم وبناء روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة للشركة.

ويتمثل تحدي هذا العام في تصنيع روبوت قادر على تنظيف أحواض التهوية من الطمي والطين في موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وتقوم هذه الأحواض بتهوية مياه البحر المستخدمة قبل إعادتها مرة أخرى إلى البحر وذلك في سبيل حماية البيئة البحرية.

وقدمت الفرق المشاركة في المسابقة خطط تصاميمها في المرحلة الأولى من المسابقة، والتي قامت لجنة تحكيم المكونة من المهندسين والتقنيين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمراجعتها واختيار فريقين من جامعة أبوظبي وثلاثة فرق من جامعة الإمارات للتأهل إلى المرحلة التالية.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: تتيح مسابقة الروبوتات الصناعية للشباب تطوير مهارات الثورة الصناعية الرابعة المطلوبة لمستقبل الإمارات الصناعي. ويسرنا وصول 5 فرق إلى المرحلة التالية من المنافسة، ويسعدنا أن نوفر للطلبة فرصة العمل معاً لمواجهة تحديات العالم الحقيقي.

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