صقر غباش يبحث مع رئيسة برلمان فنلندا تعزيز التعاون بين البلدين

المصدر: أبوظبي-البيان

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي امس آنو فيهفيلاينين –رئيسة البرلمان الفنلندي والوفد المرافق لها.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات السياسية والبرلمانية وأيضا المجالات ذات الإمكانات المستقبلية مثل التعليم، واقتصاد الرقمنة، والاقتصاد الأخضر، والأمن الغذائي والرعاية الصحية، إضافة للعديد من المجالات الأخرى، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأشار معاليه إلى أن حكومة الإمارات أطلقت مشاريع الخمسين وذلك بمناسبة مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات والتي تعد حزمة ضخمة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية.

وأكد الجانبان على أهمية التواصل والتنسيق البرلماني بين الجانبين بما يسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين. من جهتها أكدت رئيسة البرلمان الفنلندي حرص واهتمام بلادها بالدفع بعلاقات التعاون قدماً وإلى آفاق أرحب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والصحية والتعليمية والثقافية والسياحية وفي مجالات الأمن الغذائي والتقدم العلمي والصناعي.

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