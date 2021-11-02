مسابقة الشيخة فاطمة الدولية للقرآن الكريم تنطلق 20 نوفمبر

المصدر: دبي- وام

أكملت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، استعداداتها لانطلاق النسخة الخامسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث، التي ستقام في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، خلال الفترة من 20 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: «إن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، تعتبر واحدة من الفروع الرئيسة للجائزة، وتحظى باهتمام خاص، تقديراً لشخصية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ودورها المهم والرائد في رعاية وتشجيع حفظة وحافظات كتاب الله عز وجل، والكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية التي ترعاها سموها، في العديد من الدول العربية والعالم الإسلامي».

وأضاف بوملحه «إن جميع اللجان وفرق العمل بالجائزة، أكملت استعداداتها لانطلاق هذا الحدث القرآني، الذي تتنافس فيه حافظات القرآن الكريم من أكثر من 40 دولة وجالية إسلامية حول العالم وسيبدأ وصول المتسابقات إلى أرض الدولة، خلال أيام 17 و18 و19 نوفمبر الجاري».

ونوه أنه تم اختيار لجنة تحكيم دولية من كبار المحكمين ذوي الخبرة في مجال التحكيم في المسابقات العالمية، إلى جانب لجنة أخرى مختصة بإجراء الاختبارات المبدئية للمتسابقات، فور وصولهن إلى أرض الدولة، للتأكد من حفظهن للقرآن الكريم، كما تم اتخاذ كافة الترتيبات الخاصة بحجوزات الطيران، ومقر الإقامة، والتي روعي فيها التقيد بكافة التوجيهات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بجائحة «كورونا»، المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في الدولة.

ولفت إلى أن المسابقة ستقام في الفترة المسائية، وتبدأ يومياً من الساعة الخامسة مساء، وتم تخصيص جوائز مالية قيّمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز