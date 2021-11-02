51.4 مليون درهم أنفقتها «بيت الخير» مساعدات للعمال

المصدر: دبي- البيان

كشفت جمعية بيت الخير عن إحصاءات جديدة متعلقة بالمساعدات التي تقدمها لفئة العمال المقيمين في الدولة، مشيرة إلى إنفاقها قرابة 51 مليوناً و400 ألف درهم على توفير 7ملايين و128 ألف وجبة غذائية لهذه الشريحة، التي «لها فضل على الدولة»، منها ثلاثة ملايين و200 ألف، وزعت منها مليون وجبة على «المستفيدين»، الذين كانوا محجورين أو محجوزين أو متوقفين عن العمل خلال أزمة «كورونا».

وأشاد عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية بتعاون اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي شريكاً داعماً في تحقيق هذا الإنجاز، مثمناً جهود رئيس اللجنة اللواء عبيد مهير بن سرور، وأمينها العام الدكتور عبد الله لشكري في تسهيل مهمة الجمعية، للوصول للعمال الأكثر حاجة في دبي.

من جانبه وجه اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، الشكر لمعالي جمعة الماجد، رئيس مجلس إدارة «بيت الخير» لدعمه اللامحدود، ومتابعته الشخصية، للتأكد من وصول جميع المساعدات للعمال في أسرع الوقت، مثنياً على دعم الجمعية للعمال خلال فترة الجائحة، بتوزيع عشرات آلاف الوجبات الغذائية، وتسهيل إجراءات مغادرة العمال، الذين رغبوا في العودة إلى أوطانهم.

وأثنى الدكتور عبد الله لشكري، أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، على روح التعاون البناء التي تجمع اللجنة مع «بيت الخير» ومجلس إدارتها مؤكداً أن التوافق والتزامن مع «بيت الخير» كان مثمراً، بفضل عطائها المستمر دون انقطاع، ودورها في إسعاد العمال، وبث الطمأنينة في المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز