7 ملايين درهم قدمتها «زايد الخيرية» مساعدات محلية

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الخيرية المحلية التي قدمتها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية حتى مطلع أكتوبر الجاري نحو 7 ملايين و290 ألفاً و326 درهماً على برامج العلاج الطبي والمساعدات التعليمية والمساعدات الإنسانية، من منطلق المساعي الحثيثة للمؤسسة التي لم تدخر جهداً في مواصلة مهامها وتقديم المساعدات الإنسانية من مشاريع متعددة الأغراض والأهداف، في ظل الرعاية الإنسانية لقيادة الإمارات الرشيدة، وعلى نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه .

وأعرب حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام للمؤسسة، أن المؤسسة تعمل بأقصى جهدها متحملة المسؤولية المجتمعية في تقديم مساعداتها من دون تمييز، من خلال استقبال الطلبات وفق أفضل البرامج الإلكترونية التي تحقق الشفافية والمصداقية وعدم التمييز، كما أنها تختصر المسافة بين المستحقين والمؤسسة من ناحية المسافة والوقت.

وفي سياق متصل، أكد العامري أن المـؤسسة بفضل توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الأمناء وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس، فإنها تسعى لمواكبة أفضل تقنيات العمل الخيري حرصاً علـى استدامة صدارة دولة الإمارات في العمل الإنساني وفق أفضل السبل وأسرع النظم الحديثة.

مساعدات

وتفصيلاً، بلغ إجمالي المساعدات الطبية 2.451.120 مليون درهم، صرفت على معالجة 148 من مرضى مقيمين من 17 دولة، وتوزعت على خدمات الضمان الصحي والعمليات والأدوية والأجهزة الطبية، في حين بلغ إجمالي المساعدات التعليمية، 2.877.446 مليون درهم، توزعت على 333 أسرة و774 طالب علم.

كما أشارت الإحصائيات التي حصلت «البيان» على نسخة منها، إلى أن إجمالي طلبات المساعدات الإنسانية المتنوعة بلغ 1.961.760 درهماً، كما بلغ إجمالي الأسر التي تم دعمها 196 أسرة من 19 جنسية مختلفة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز