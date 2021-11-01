«سيدات عجمان» يوقع مذكرة تفاهم لتشجيع ريادة الأعمال مع مكتب شؤون المواطنين

المصدر: عجمان- ( البيان)

وقع مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان مذكرة تفاهم مع مجلس سيدات أعمال عجمان، وذلك سعياً نحو تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف الطرفين والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة.

وقع الاتفاقية في مركز عجمان لريادة الأعمال، الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، والدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، بحضور مريم المعمري، المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين.

وأكد الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي أهمية المذكرة ودورها في دعم الجهود المبذولة للمساهمة الفاعلة في التنمية المحلية، موضحاً أن مكتب شؤون المواطنين في عجمان بتوجيهات من القيادة الرشيدة يسعى إلى تنويع شراكاته بهدف توفير سبل حياة كريمة للمواطنين، وأكد أن التعاون بين الطرفين له تأثير إيجابي على تشجيع وإنخراط المواطنين أصحاب الأفكار في تنفيذ مشاريع خاصة إلى جانب تهيئة المناخ الملائم لنمو اعمال أصحاب المشاريع القائمة وتعزيز استدامتها.

من جانبها أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي أن المجلس يسعى من خلال هذه الشراكة إلى تنويع قائمة شراكاته التي تسهم في دعم قطاع الأعمال والمشاريع الريادية، وتأتي مذكرة التفاهم مع مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان بهدف تحفيز أصحاب المشاريع والأفكار من المواطنين والمواطنات لتحقيق النجاح والجدوى الاقتصادية. كما تأتي هذه الاتفاقية لتواكب رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم المشاريع التي تخص المرأة وتعزز مشاركتها في تنمية القطاع الاقتصادي.

ومن خلال مذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان على تقديم الخدمات الموجهة الى أصحاب المشاريع وتبادل الخبرات والتعاون في عدة مجالات ومنها التنسيق في المشاريع والمبادرات ذات الصلة برواد ورائدات الأعمال، إلى جانب المشاركة في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة بالطرفين وتنسيق المشاركة بالمعارض الخارجية.

كما تضمنت المذكرة البحث والتعاون في وضع الخطط الترويجية واستثمار قنوات التواصل الاجتماعي للإعلان عن برامج الطرفين، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث. فضلاً عن تقديم التسهيلات المتوفرة لدى كل طرف للطرف الآخر لتنفيذ برامجه وأنشطته وإيجاد مجالات جديدة تخدم الطرفين.

وعلى هامش التوقيع، قام الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي بجولة تفقدية للاطلاع على خدمات مركز عجمان لريادة الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان حيث قدم خالد الشامسي مدير المركز نبذة حول الخدمات المتوفرة ومنها «المعرض الدائم، مركز الأعمال، قاعات التدريب، قاعة المؤتمرات، مركز الابتكار، المعارض المصغرة والمتخصصة على مدار العام» والتي تخدم رواد ورائدات الأعمال والمنشآت بشكل عام.

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