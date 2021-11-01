عودة دبلوماسيي ومواطني الإمارات من لبنان إلى أرض الوطن

المصدر: وام

أكدت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين و الإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان و مواطني الدولة إلى أرض الوطن .. وذلك نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية و تزامنا مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان و منع سفر مواطني الدولة إليه.

و قال سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي إنه و من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات مؤكدا أنه تم متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام.

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