2000 موظف من الحكومة الاتحادية يختتمون ورشات البرمجة والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - وام

اختتمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، 3 ورش تدريبية تخصصية، حول (الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، وتقنيات الإنترنت)، عقدتها افتراضياً.

ضمن مبادرة بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد»، شارك فيها نحو 2000 موظف من الحكومة الاتحادية، واستهدفت المئات من موظفي الحكومة الاتحادية، تزامناً مع يوم «الإمارات تبرمج»، الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتماده مناسبة وطنية في التاسع والعشرين من أكتوبر من كل عام.

وأوضحت مريم الزرعوني مديرة إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة أن مبادرة «يوم الإمارات تبرمج» تعكس حجم الاهتمام، الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمجالات البرمجة والتكنولوجيا الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، على اعتبار أنها لغة العصر، ومقياس تقدم الدول والشعوب، ومقوماً جوهرياً من مقومات نهضة الأمم ورقيها.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات برزت خلال وقت قصير كونها قوة لا يستهان بها على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجالات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

والخدمات الرقمية، بفضل الاستثمارات الضخمة التي رصدتها لتطوير هذا القطاع الحيوي، والتسهيلات والامتيازات الاستثنائية، التي منحتها للمؤسسات والشركات العاملة في هذه الصناعة، حتى باتت الدولة وجهة رئيسة يقصدها خبراء التقنية والمبرمجون من كل أنحاء العالم، وحاضنة مهمة للمبدعين وأصحاب العقول النيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة.

3 ورش

وذكرت مريم الزرعوني أن الهيئة عقدت 3 ورش تدريبية افتراضية تابعها قرابة 2000 موظف من الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن مبادرة بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية «المورد».

حيث ركزت الورش على تعريف المشاركين بالتقنيات الحديثة في مجال البرمجة، حيث جاءت الورشة الأولى بعنوان «كيف يتواءم الإنسان مع البرمجة؟»، بينما ركزت الثانية على تعريف المشاركين بتقنيات الإنترنت الحديثة باستخدام تقنية Angular، في حين عرفت الورشة الثالثة الموظفين بالرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي IAIDL.

وبينت مريم الزرعوني مديرة إدارة تخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن أكثر من 81,000 موظف في الحكومة الاتحادية استفادوا من الدورات والورش التدريبية، التي تقدمها بوابة «المورد»، وذلك منذ إطلاقها أواخر العام 2019 وحتى نهاية الربع الثالث من العام 2021.

وأشارت إلى عدد الشهادات الإلكترونية الصادرة عن منصة المورد منذ تدشينها وحتى نهاية الربع الثالث من العام بلغ قرابة 46,800 ألف شهادة مشاركة، كما تجاوز عدد الورش والدورات التدريبية المتاحة على البوابة حاجز الـ 2,200 برنامج تدريبي تخصصي وعام، في مختلف المجالات، يمكن للوزارات والجهات الاتحادية الاستفادة منها، كل حسب اختصاصه.

مهارات

وتعد «المورد» منصة تدريب ذكية متطورة، تخدم موظفي الحكومة الاتحادية، وتنمي مهاراتهم السلوكية والتخصصية، وتقدم لهم برامج ودورات تدريبية إلكترونية عامة وتخصصية، مجانية وأخرى بأسعار تفضيلية، تراعي احتياجاتهم، وتعزز قدراتهم، وتمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل، في ظل الثورة الصناعية الرابعة.

وجاء إطلاق «المورد» تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات وقدرات موظفي الحكومة الاتحادية، وضمان التعلم المستمر، وتقديم أفضل وأحدث أنواع التدريب لهم، باستثمار التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات.

وترمي «الهيئة» من مبادرة «المورد» إلى مساعدة موظفي الحكومة الاتحادية على التعلم المستمر، وتطوير معارفهم ومهاراتهم وقدراتهم، وتمكينهم من مواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل العالمي، التي تتسم بالتغير المتسارع، وذلك من خلال ضمان حصولهم على تدريب إلكتروني موثوق الجودة، في أي وقت، ومن أي مكان في العالم.

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