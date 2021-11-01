إشادة دولية بجهود الإمارات في الاستجابة لـ«كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أشاد روبرتو سبرانزا، وزير الصحة الإيطالي، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي لجائحة كورونا، لاسيما التدابير والإجراءات التي أسهمت في تعزيز سرعة وفعالية الاستجابة للجائحة، ما انعكس على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحافظ على نشاط القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها برفقة نيكولا لينر، السفير الإيطالي لدى الدولة والوفد المرافق له إلى دائرة الصحة في أبوظبي، حيث كان في استقباله الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة، وعدد من المسؤولين في دائرة الصحة.

وتبادل الطرفان الخبرات والجهود والدروس المستفادة في الاستجابة لجائحة «كوفيد 19»، وناقشا فرص التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والشراكات في مجالات الطب الوقائي والتطبيب عن بعد والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم والمستحضرات الصيدلانية والتقنيات الطبية، وسبل تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين.

سلامة

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: إن الإنجاز الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي في ظل حرص القيادة الرشيدة وتوجيهاتها ودعمها المتواصل لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع. وأضاف: يسعدنا استقبال روبرتو سبرانزا ونيكولا لينر اللذين اطلعا على تجربة أبوظبي في الاستجابة للجائحة واستعرضنا معهم سبل التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية بين الإمارات وإيطاليا.

وأضاف: الإشادات الدولية والجوائز العالمية التي حققتها إمارة أبوظبي في التصدي لجائحة «كوفيد 19»، دليل على النموذج الاستثنائي المتميز التي قدمته الإمارة في الاستجابة للجائحة والحد من تداعياتها، وتأكيد على حجم الجهود المبذولة على مختلف المستويات في ظل قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، لتستمر أبوظبي في ترسيخ مكانتها يوماً بعد يوم على خارطة الرعاية الصحية العالمية.

ريادة

وواصلت أبوظبي صدارتها عالمياً في الاستجابة لجائحة «كوفيد 19» بعد أن حلت بالمركز الأول بين 50 مدينة قيادية، وفق أحدث تصنيف أصدرته مجموعة المعرفة العميقة Deep knowledge Group التي تتخذ من لندن مقراً لها. وصنفت مجموعة المعرفة العميقة المدن المعروفة بأنها الأكثر كفاءة في الاستجابة للجائحة.

حيث جاءت أبوظبي في المقدمة عالمياً من خلال سرعة وقوة استجابتها، وحماية صحة وسلامة المجتمع عبر تدابير وإجراءات احترازية بالتزامن مع تقديم الدعم للاقتصاد من خلال حزم تحفيز وفرت الدعم اللازم والمستمر لقطاعات الاقتصاد المحلي كافة.

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