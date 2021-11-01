«وزارة شؤون الوطني» تنظم الدورة العاشرة لمنتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات

المصدر: أبوظبي- البيان

تنظم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، الدورة العاشرة لمنتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، والذي يهدف، بوجه عام، إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية لدى طلبة الجامعات، وزيادة وعيهم بالحياة البرلمانية في الدولة.

وسوف يعقد المنتدى 8 نوفمبر الحالي، عن بُعد، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت عنوان «مستقبل التنمية السياسية في الخمسين الجديدة»، وذلك لتسليط الضوء على الركائز الرئيسة التي تسهم في تعزيز مسيرة العمل البرلماني، والتعريف بالإنجازات التي حققها العمل البرلماني خلال الخمسين عاماً الماضية، وآليات مواصلة النجاح والإنجازات خلال الخمسين عاماً المقبلة، مع التركيز على إبراز الدور الفاعل للشباب في مستقبل العمل البرلماني، وبما يتناسب مع توجهات ورؤية قيادتنا الرشيدة.

وأكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، على أن تنظيم الدورة العاشرة للمنتدى هذا العام، يحمل أهمية خاصة، لأنه يأتي بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بمرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الاتحاد، والتي كانت حافلة بالإنجازات الكبيرة في العمل البرلماني، منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي في عام 1972م.

وفي هذا الصدد، قال: «إن الشباب هم الثروة الأهم، والركيزة الرئيسة في تحقيق الإنجازات، والذين تركوا بصمات واضحة في تعزيز العمل البرلماني، خلال السنوات الماضية، كما أنهم أحد المحاور الرئيسة لصناعة مستقبل دولة الإمارات، ومن هنا، يأتي الحرص على إبراز دورهم في صناعة مستقبل التنمية السياسية في دولة الإمارات».

وسوف يناقش المنتدى، خلال فعالياته التي ستعقد على مدار يوم واحد، ثلاثة محاور رئيسة: يحمل أولها عنوان «الحياة البرلمانية - الحاضر والمستقبل»، وسوف تتحدث فيه عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، عن المكتسبات التي حققتها الدولة في الخمسين الماضية، والمستقبل المأمول للعمل البرلماني في الخمسين المقبلة.

بينما يشتمل المحور الثاني على متحدثين: يتحدث في الأولى سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول «الشباب ومستقبل التنمية السياسية»، على أن تتحدث سعادة عفراء بخيت العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول «نماذج عن رواد في العمل البرلماني في الإمارات من فئة الشباب»، وبحيث تتضمن قصصاً مضيئة لنجاحات الشباب الإماراتي في العمل البرلماني.

أما المحور الثالث، فيحمل عنوان «الوعي السياسي لدى طلبة جامعة الإمارات بين تأثير الإعلام الرسمي وشبكات التواصل الاجتماعي». وسوف تتحدث فيه الدكتورة مريم لوتاه، الأستاذ المشارك في قسم الحكومة والمجتمع في جامعة الإمارات العربية المتحدة، والطالبة علياء المزروعي من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

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