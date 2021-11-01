«إسلامية الوطني» الاتحادي تناقش سياسة «وزارة الطاقة» مع «إدارة الطوارئ»

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة خلفان راشد النايلي رئيس اللجنة، موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية بحضور ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

حضر الاجتماع جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيرة العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، إنه تم في الاجتماع مناقشة مخرجات اجتماعي اللجنة مع الجهات المعنية والمختصة بإنشاء وهندسة الطرق وبمنشآت السدود والقنوات المائية، منوهاً بأنه تم استعراض الاقتراحات والملاحظات والتحديات المتعلقة بتطوير البنية التحتية للطرق في الدولة وسرعات المركبات على الطرق ومرور الشاحنات وحظر مرور المركبات الثقيلة وقت الضباب، وإحلال المباني القديمة في بعض الإمارات، والرصد والدراسة للكوارث الطبيعية، ووجود خطط الطوارئ الاستباقية، والاستفادة من المياه في السدود الخرسانية.

وتناقش اللجنة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية في إطار دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها، وشبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية والمباني الاتحادية.

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