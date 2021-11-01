انطلاق فعاليات «قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية» بعد غد

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق فعاليات قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية في دورتها الثانية افتراضياً يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، بتنظيم من دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وبمشاركة أكثر من 3000 مشارك من متحدثين وخبراء الجودة ومهنيي الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم لبحث واستعراض الآراء والتجارب والتوصيات في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز تجربة المريض ضمن سلسلة من الندوات والجلسات النقاشية وورش العمل والعروض التقديمية.

وتنظم دائرة الصحة في أبوظبي فعاليات القمة بالتعاون مع «المجلة الطبية البريطانية - BMJ»، إحدى أقدم المجلات الطبية المرموقة على مستوى العالم.

والتي تعرف بخبراتها الرائدة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العالمية المختصة بجودة الرعاية الصحية والابتكار. وتبحث القمة سبل تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية، وقيمة الرعاية القائمة على الجودة، ورفاه العاملين الصحيين وتجربة المرضى في رحلتهم العلاجية، ودور الابتكار والتحول الرقمي في تحسين الرعاية الصحية.

كما تركز القمة هذا العام على دور الجودة في إحداث نقلة نوعية لمستقبل قطاع الرعاية الصحية وتجربة المريض، فتقدم لرواد وخبراء الرعاية الصحية المشاركين من الدولة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا وغيرها من بلدان العالم، منصة لتبادل الأفكار واستعراض التجارب والخبرات في تعزيز جودة الخدمات، ولا سيما دور البيانات وعلوم الحياة والتحول الرقمي وجائحة «كوفيد-19» وأثرها في إدارة وتحسين جودة الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قالت هند الزعابي، المديرة التنفيذية لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة في أبوظبي: تنطلق أعمال قمة أبوظبي لجودة الرعاية الصحية في العاصمة أبوظبي تحت شعار «المستقبل هنا».

لتستشرف أفق مستقبل القطاع الصحي وإنشاء منصة عالمية لرواد الرعاية الصحية وخبرائها من مختلف أنحاء العالم لتبادل التجارب وبحث سبل التعاون المشتركة بين مختلف الأطراف واستعراض الخبرات في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وأثر جائحة «كوفيد-19» والتحول الرقمي والابتكار في تسريع وتيرة الجهود الرامية للارتقاء بمستويات الجودة في الرعاية الصحية وتسخيرها للارتقاء بتجربة المريض.

وتتطلع دائرة الصحة في أبوظبي خلال القمة إلى استعراض جهود أبوظبي في مواصلة الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على تجربة الإمارة المتميزة في الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، ودور البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي في تعزيز جودة مخرجات الرعاية الصحية، الأمر الذي رسخ مكانة أبوظبي حاضنة وداعمة للابتكار ووجهة رائدة للسياحة العلاجية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز