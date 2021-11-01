تحقيق أمنية طفلة بمقابلة شخصيتها الكرتونية المفضلة

المصدر: أبوظبي - البيان

أثلجت مؤسسة «تحقيق أمنية» صدر الطفلة روضة البالغة من العمر 3 سنوات وعائلتها بتحقيق أمنيتها في الخروج من المستشفى ومقابلة شخصياتها الكرتونية المفضلة.

ولأول مرة سمحت إدارة مستشفى «أمانة هيلث كير» للطفلة روضة بمغادرة المستشفى يرافقها فريق طبي ومديرة المشاريع في مؤسسة «تحقيق أمنية» لزيارة مقر منصات «ماجد» التابعة لأبوظبي للإعلام.

وتم استقبال روضة وأفراد عائلتها ووفد المؤسسة بترحاب كبير من قبل مريم السركال مديرة منصات «ماجد» في شركة أبوظبي للإعلام، وشخصيات روضة المفضلة «أمونة وكسلان»، اللذين تتابعهما يومياً على شاشة التلفزيون في المستشفى بحب وشغف، مع منحها بعض الهدايا العينية التي رسمت البسمة على وجهها الطفولي.

وتوجّه هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، بالشكر والتقدير إلى إدارة منصات «ماجد» والقائمين عليها، مثمناً تعاونهم في تحقيق أمنية الطفلة روضة وغمر قلبها بالسعادة مع أفراد عائلتها.

ومن جانبها أعربت أسرة الطفلة روضة عن شكرها وتقديرها لجهود مؤسسة «تحقيق أمنية» ومنصات «ماجد» في إدخال السعادة والفرح على قلب طفلتهم، مؤكدين أن هذه اللحظات الثمينة مع شخصياتها المفضلة ستلازم مخيلتها إلى الأبد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز