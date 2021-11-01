دبي تعتمد إطلاق صندوق صانع للسوق بملياري درهم

المصدر: البيان

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي مستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليون درهم وتشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها ومحاكم متخصصة، مشيراً سموه ان السوق المالي واجهتنا الاقتصادية ولن يكون فيه أحد فوق القانون.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر": "واعتمدنا اليوم إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى 2 مليار درهم كصانع للسوق، وصندوق آخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية وبورصتها، نريد التحرك لتطوير الأسواق المالية بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة".

وأضاف سموه: "دبي لديها سوق مالي وبورصة ناسداك دبي وبورصة للذهب والسلع. نحن ثاني أكبر مركز صكوك إسلامية عالمياً وثالث أعلى دولة في تجارة الألماس ولدينا أحد أكبر بورصات الذهب ونحن أكبر دولة لإعادة تصدير الشاي ولدينا بورصات لتداول هذه السلع. محطتنا التالية ستكون تنظيم الأصول الرقمية للانطلاق للمستقبل".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز