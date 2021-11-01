الجواز الإماراتي يعزز صدارته العالمية بـ 154 نقطة

المصدر: مصطفى خليفة

عزز جواز سفر الإمارات صدارته كأقوى جواز سفر في العالم في مؤشر «باسبورت إندكس»، وأضاف أخيراً نقطتي إعفاء جديدتين، ليرتفع رصيده إلى دخول 154 دولة دون تأشيرة مسبقة؛ منها 100 دولة من دون تأشيرة، و54 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت.

وبحسب «باسبورت إندكس» التابع لشركة آترون كابيتال للاستشارات المالية العالمية، فإن جواز السفر الإماراتي وسّع الفارق بينه وبين المركز الثاني الذي يحتله جواز نيوزلندا إلى 6 نقاط إعفاء من التأشيرة، حيث يسمح الجواز النيوزلندي بدخول 148 دولة حول العالم دون تأشيرة مسبقة، يليه في المركز الثالث جواز سفر كوريا الجنوبية الذي يمكن لحامله دخول 147 دولة من دون تأشيرة.

ويحتفظ كل من جواز السفر الألماني والإسباني والإيطالي والأسترالي والأمريكي بالمركز الرابع في المؤشر العالمي بدخول 146 دولة حول العالم دون تأشيرة، بينما يحتل المركز الخامس جوازات سفر كل من هولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا ولكسمبورج وسويسرا وآيرلندا والمملكة المتحدة بدخول 145 دولة حول العالم دون تأشيرة.

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