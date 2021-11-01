الصحة ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعقدان مختبر ابتكار للصحة النفسية

المصدر: البيان

عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مختبر ابتكار الصحة النفسية تحت شعار "قيادة التقدم نحو نموذج مستدام وقابل للتطوير للرعاية الصحية النفسية"، لمناقشة وتقديم نهج مبتكر في الرعاية الصحية النفسية في دولة الإمارات، وتشكيل السياسات التي من شأنها إحداث تغيير فعال يستشرف الخمسين عامًا القادمة وفق رؤية مستقبلية تحقق إرساء مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وشهد مختبر الابتكار الذي يتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بالصحة النفسية، حضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، ومشاركة فاعلة من معظم الجهات الصحية في الدولة وممثلين عن قطاع التعليم والتأمين ومزودي الخدمات الصحية بالشراكة مع شركة جانسن، إحدى الشركات التابعة لشركة جونسون آند جونسون، لعرض وإيجاد مبادرات لتعزيز خدمات الصحة النفسية للفرد والمجتمع.

وتتمثل مهمة المختبر في الجمع بين القادة والخبراء للتعاون وتحقيق هدف مشترك لدعم الصحة النفسية والمعافاة بطريقة مستدامة، من خلال دمج الرعاية وتعزيز العمل والتعاون المشترك بين القطاعات في مجال الصحة النفسية، لترسيخ معايير قائمة على الأدلة والبراهين العملية، حيث يشكل تبادل الخبرات ومشاركة الرؤى حول أولويات السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية دليلاً مرجعياً على مستوى الدولة.

السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية

الصحة النفسية هي مصدر سعادة الإنسان وبطريقة أشمل لإسعاد المجتمع ككل وتتأثر بمجموعة من العوامل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي يجب معالجتها من خلال سياسات شاملة لتعزيز الصحة النفسية والوقاية من الاضطرابات النفسية، وتزويد المصابين بالعلاج وطرق التعافي ضمن منهج وطني متكامل يطمح إلى إسعاد المجتمع.

وفي إطار التعاون متعدد القطاعات، وتسريع الاستجابة في هذا المجال، عملت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تطوير "السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الإمارات العربية المتحدة" والتي أصدرها مجلس الوزراء الإماراتي في عام 2017. السياسة تتبع نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان يتماشى مع الاستراتيجية الصحية الوطنية، ورؤية الإمارات2021، ومع مئوية الإمارات 2071 وخطة الخمسين، ويستند إلى مجموعة من القيم والمبادئ التي تشكل أهم ركائزها: التمكين والإنصاف والتقبل حيث سيتم تمكين جميع أصحاب المصلحة، من خلال ضمان حقهم في الوصول إلى خدمات مقبولة ويمكن الوصول إليها، مع الاستقلال ومكافحة وصمة الاضطرابات النفسية وضمان خدمات أكثر شمولاً لتوفير أحدث المنهجيات الوقائية والعلاجية والتأهيلية ضمن برنامج وطني متكامل.



وأوضح سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة أن الوزارة تواصل العمل مع شركائها على تنفيذ مبادرات السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، وفق أهداف استراتيجية، تستهدف تطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات والموجهة للمجتمع بفئاته وأعماره كافة، وكذلك ترسيخ التعاون متعدد القطاعات بين الجهات المعنية، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية بطرق مبتكرة، ورفع القدرات وتحسين نظم المعلومات، وإجراء البحوث الخاصة بالخدمات النفسية بغرض تطويرها، بما يعزز دمج المرضى في المجتمع وتحسين جودة حياتهم لتحقيق رفاه المجتمع.

تطوير نطاق الصحة النفسية



وأكدت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الامارات للخدمات الصحية على أهمية انعقاد مختبر الابتكار بمشاركة واسعة، والتي تعزز الجهود الشاملة في الدولة لتطوير نطاق خدمات الصحة النفسية المتكاملة والمستجيبة للاحتياجات الراهنة والموجهة للمجتمع.

شراكة فعالة

من جانبها قالت جيمي فارس، مدير عام شركة جانسن في منطقة الخليج: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا الفعالة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في نشر الوعي وتطوير البرامج والحلول لمواجهة تحديات الصحة النفسية في دولة الإمارات، في إطار التزامنا بدعم تطوير مجالات الصحة النفسية بهدف تحسين طرق الوقاية من اضطرابات الصحة النفسية وتشخيصها وعلاجها من خلال استخدام أحدث التقنيات المبتكرة".

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