"الزراعة والسلامة الغذائية" تنفي صحة ما يتداول حول الموز الصومالي

المصدر: أبوظبي-البيان

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الموز الصومالي غير صحيح ويتضمن معلومات مغلوطة ومضللة للمشاهد.

وأوضحت الهيئة أن الفيديو يشير إلى وجود الهيليكوباكتر وهي نوع من أنواع البكتيريا وليست نوع من أنواع الديدان كما هو موضح. كما أنه من غير المتعارف عليه أن تكمل دودة دورتها الحياتية داخل الفاكهة وهي بحجم كبير كما ظهر في مقطع الفيديو.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة السلامة الغذائية إن الهيئة تلتزم بالتحقق من صحة وسلامة جميع المنتجات الغذائية المتواجدة والمعروضة في أسواق الإمارة ومن ضمنها جميع الخضروات و الفواكه سواء المستوردة أو المحلية قبل السماح بتداولها في الأسواق. حيث تنفذ الهيئة مجموعة من البرامج والأنشطة لتحقيق ذلك الهدف منها برامج الرصد والفحص المخبري وجولات التفتيش وأنظمة الإخطار ومتابعة الشكاوى ومتابعة أي مستجدات محلية أو إقليمية أو عالمية.



وأكد الحمادي حرص الهيئة على تتبع ما ينشر من أخبار حول مطابقة وملائمة وصحة وسلامة مختلف المواد والمنتجات الغذائية والزراعية حول العالم. حيث تقوم الهيئة "بعد التحقق من صحة تلك الأخبار" باتخاذ إجراءات وقائية سريعة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية في حال تم اكتشاف وجود منتجات غير ملائمة أو غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي حيث يتم التحفظ عليها وسحبها من الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار وجودها في الأسواق.



ودعا الحمادي الجمهور إلى عدم تداول الشائعات الغذائية التي تنتشر عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وتستهدف بعض المنتجات الغذائية بهدف التشكيك في جودتها من خلال نشر معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر تستغل جهل بعض من يتداولها بأسس سلامة وجودة الغذاء.

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