شرطة أبوظبي تطلق مبادرة "التسجيل المباشر "في 14 وكالة لبيع السيارات

المصدر: وام

وقعت شرطة أبوظبي - ممثلة بمديرية ترخيص الآليات والسائقين بقطاع العمليات المركزية - اتفاقيات للتعاون مع 14 وكالة لبيع السيارات، تتيح من خلالها للوكالات تقديم خدمة ترخيص وتسجيل المركبات المباشر في مقر الوكالة.

وقال العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية إن المبادرة تأتي ضمن حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع.

وأكد أهمية تطوير الشراكات الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في توفير خدمات متميزة للمتعاملين وزيادة ثقة ورضا المجتمع وتطبيقاً للمسؤولية والمشاركة المجتمعية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

ولفت إلى جهود شرطة أبوظبي وسعيها المستمر لتقديم خدمات متميزة وبجودة عالية لتحقيق رضا المتعاملين بصورة تفوق توقعاتهم انطلاقا من حرصها على رفاهية وإسعاد المجتمع وفق أفضل النظم والممارسات المتقدمة.

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