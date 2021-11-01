الشيخة فاطمة تكرّم موظفة أممية لجهودها في تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

كرمت «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، فومزيلي ملامبو نغكوكا، تقديراً لدورها الرائد وجهودها الدؤوبة في دعم وتمكين المرأة في شتى بقاع الأرض لتكون عنصراً فاعلاً ورائداً في التنمية المستدامة، وذلك خلال فترة عملها المنقضية في منصب مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وكرمت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، فومزيلي ملامبو.

وقالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام بهذه المناسبة: إن هذه البادرة الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للاحتفاء بفومزيلي ملامبو، التي تعد رمزاً للعطاء والاجتهاد ورائدة من رائدات العمل النسائي عالمياً، نابعة من تقدير سموها للكفاءات، التي تحمل الهدف ذاته الذي تنتهجه سموها لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وبناء قدراتها وتطوير مهاراتها في جميع المجالات والقطاعات، وطموح سموها الصادق في توفير الحياة الكريمة والآمنة للمرأة ليس في الدولة فحسب، وإنما في جميع أنحاء العالم.

وأضافت: قدمت فومزيلي ملامبو أثناء فترة عملها المنقضية في منصب مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أعمالاً جليلة وكرست وقتها وخبراتها الواسعة، لمنح مساحة أرحب للمرأة للمشاركة المتكافئة في تحقيق التقدم المنشود للعالم في كل مساقاته، في مسيرة عطاء سامية، نشرت خلالها رسالة ملهمة للعالم بأن المرأة هي ركيزة الحضارة والمحور الرئيسي لصناعة مستقبل أفضل وأكثر سلاماً ونماء، والتي تتفق مع الرؤية دولة الإمارات وجهودها الرامية لبناء غدٍ مشرق للمرأة في الإمارات والعالم.

ومن جانبها تقدمت فومزيلي ملامبو، بجزيل الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على هذه البادرة الكريمة، مشيرة إلى أن سموها تمثل رمزاً عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز