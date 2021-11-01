الاتحاد النسائي يفتتح معرض «المزن» للأسر المنتجة

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، افتتح الاتحاد النسائي العام، معرض المزن في النيشن تاور بأبوظبي، والذي يقام على مدار 12 يوماً، وذلك بحضور حمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأعمال الخاصة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.

خطة تنموية

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بهذه المناسبة، أن الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، يعمل على الارتقاء بقدرات وإمكانات الأسرة المنتجة، والمرأة الإماراتية، وذلك ضمن خطته التنموية لتطوير الحرف والصناعات التقليدية والتراثية، وزيادة قدرتها التنافسية مع المنتجات الأخرى المماثلة، في السوق المحلية والخليجية والعربية.

وأضافت: يسعدنا أن نقدم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، جزيل شكرنا وامتناننا، على دعم سموها المتواصل لطموحات وآمال المرأة الإماراتية، ودعم طاقات ومواهب الأسر المنتجة، وتشجيع سموها الكريم للمشاريع التراثية المبتكرة، التي ترتقي بإرادة وطموح الأسر الإماراتية، وتدعم استقرارها، وتحقق رخاءها، وترسخ سعادتها ورفاهية أبنائها، لينعكس ذلك كله على التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.

وأشادت الأسر المنتجة المشاركة، بدعم وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأثنت المشاركات على المبادرات التي ينظمها الاتحاد النسائي العام، التي تعد فرصة استثنائية، تحفز المنافسة، وتسلط الضوء على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لتعزيز قيم الإنتاج، والمحافظة على الحرف والصناعات التراثية، وتمكين الأسر المنتجة، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوظيف الطاقات والمواهب، والتشجيع على الإبداع والتميز.

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