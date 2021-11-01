ولي عهد الفجيرة يستقبل قنصلي السعودية وكوريا الجنوبية

المصدر: (الفجيرة - وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري عبد الله بن منصور المطوع القنصل العام للمملكة العربية السعودية، ومون بيونغ جون قنصل عام كوريا الجنوبية، اللذين قدما للسلام على سموه.

ورحب سموه بالقنصلين، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في مهام عملهما.

وتم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية المشتركة التي تجمع دولة الإمارات ببلديهما. حضر اللقاءات سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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