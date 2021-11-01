الإمارات تدعو المواطنين الموجودين في لبنان بضرورة العودة إلى أرض الوطن

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

دعت الإمارات جميع مواطني الدولة الموجودين في لبنان، بضرورة العودة إلى أرض الوطن في أقرب وقت.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه نظراً للأحداث الراهنة، وبناءً على قرار منع سفر مواطني الدولة إلى لبنان، والذي جاء تزامناً مع قرار سحب الدبلوماسيين من لبنان، فإنها تدعو جميع المواطنين الموجودين في لبنان، بضرورة العودة إلى الإمارات في أقرب وقت.

وأشار خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه تجسيداً لحرص الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج، وضمان سلامتهم، اتخذت الوزارة كافة الإجراءات اللازمة، لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد على جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة، لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان، وذلك للعودة إلى الإمارات. وأضاف: تهيب الوزارة بالمواطنين الموجودين في لبنان، ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على الرقم 0097180044444.

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