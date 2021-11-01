المصدر: (دبي - البيان)

اعتمد مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية خلال اجتماعه الثاني لعام 2021 برئاسة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية، إطلاق خدمة الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي والتي دخلت حيز التفعيل.

واعتمد المجلس قرار تشكيل لجان علمية تخصصية جديدة لتخصصات الأشعة التشخيصية والتخدير وطب وجراحة العيون والجلدية وطب الأعصاب وأمراض الدم والمسالك البولية وزمالة الجهاز الهضمي وزمالة الروماتيزم والصيدلة السريرية، وجرى استعراض تقرير إنجازات المعهد، وخطة المرحلة المقبلة وفق محاور الاستراتيجية الـ 4 وهي: الحوكمة، البرامج التخصصية، الاعتماد، والتقييم.

وقدم الدكتور محمد الحوقاني أمين عام المعهد، خطة تفصيلية عن مراحل الاعتماد حتى مرحلة التقييم وإصدار شهادات البورد الإماراتي والتطرق إلى جاهزية المعهد لإطلاق خدمات الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي.

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