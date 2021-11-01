«بريد الإمارات» يكرم الفائزين بمسابقة كتابة الرسائل للشباب

المصدر: (دبي - البيان)

كرّم عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، الفائزين الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدولية الـ50 لكتابة الرسائل للشباب 2021 بعنوان: «اكتب رسالة لأحد أفراد أسرتك حول تجربتك مع كوفيد 19» والتي نظمها الاتحاد البريدي العالمي، وذلك في احتفالية أقامتها المجموعة في مقرها الرئيس بإمارة دبي، بحضور الطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد الأشرم أهمية المسابقة لكونها تدعم الموهوبين الشباب على امتداد الدولة وحول العالم، وتساهم في تطوير مهاراتهم التحريرية واللغوية، وتشجعهم على التعبير كتابياً عن تجاربهم الشخصية وطريقة تعاملهم مع التحديات التي فرضتها الظروف الاستثنائية الراهنة.

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