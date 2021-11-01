نيويورك تايمز: الإمارات أول دولة بالمنطقة تتعهد بصفر انبعاثات كربونية

المصدر: (دبي – البيان)

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الإمارات تعهدت أن يكون صافي انبعاثاتها من الكربون صفراً بحلول عام 2050، وكانت أول دولة في المنطقة تصدر مثل هذا التعهد، مرجحة أن يحفز هذا الهدف على العمل والاستثمار في الطاقة النظيفة.

ونقلت الصحيفة عن نائب الرئيس الأول للبحث والتطوير في جامعة خليفة في أبوظبي ستيفن غريفيث قوله: «إن الإمارات في أفضل وضع ربما بين جميع دول الخليج للقيام بذلك بالفعل»، فالإمارات تخطط لإنفاق 600 مليار درهم أو 163 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة المقبلة لتقليل الانبعاثات حيث ستذهب الكثير من الأموال إلى مزارع الطاقة الشمسية مع مصدر آخر للطاقة النظيفة يتمثل في مفاعلات براكة التي يتم تشغيلها تدريجياً.

وفيما نقلت الصحيفة ما قاله جون كيري مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن للمناخ في رسالة على «تويتر»: إن التزام الإمارات كان «مثالاً للدول الأخرى المنتجة للطاقة»، أكدت أن التعهد خلّف تأثيراً بالفعل، مشيرة إلى ما أفاد به مسؤولون في السعودية من أن بلادهم سوف تلتزم بتحقيق صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2060.

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