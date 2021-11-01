شرطة دبي تحصل على ختم 100 % لا ورقية

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لـ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نجحت القيادة العامة لشرطة دبي، في تحقيق التحول الرقمي الكامل في عملياتها وخدماتها، لتنال ختم «100 في المئة لا ورقية»، من قبل هيئة دبي الرقمية، وذلك نتيجة لتنفيذها كافة متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، بنسبة 100 %.

وتسلم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ختم «100 في المئة لا ورقية»، من فريق عمل شرطة دبي لختم اللاورقية، برئاسة العميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بحضور العقيد حسين بن غليطة نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، وعدد من الضباط.

وقال الفريق عبد الله خليفة المري: إن حصول شرطة دبي على ختم «100 في المئة لا ورقية»، يؤكد حرصها على دعم مسيرة الإمارة في التحول الرقمي، وترسيخ مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في مجال الحكومات الرقمية، ويتماشى مع أهداف شرطة دبي الاستراتيجية في التحول الرقمي، وتحقيق التميز في مجال إسعاد الموظفين والمتعاملين، وتلبية تطلعاتهم . وثمّن معاليه، جهود فرق العمل في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، التي أدت إلى حصول شرطة دبي على هذا الختم، لتضيف إنجازاً جديداً، إلى إنجازات القيادة العامة لشرطة دبي.

ومن جانبه، قال العميد خالد الرزوقي، إن هذا النجاح، جاء نتيجة لتوجيهات معالي القائد العام لشرطة دبي، وجهود فريق العمل المشرف على تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية في شرطة دبي، وأن فريق العمل، قام بوضع خطة شاملة لتنفيذ الاستراتيجية، من خلال دراسة التحول الرقمي للعمليات الإدارية، وتنظيم ورش عمل توعوية للموظفين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز