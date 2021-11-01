عبد الرحمن آل صالح: دبي محور مالي عالمي

المصدر: (دبي - بشار باغ)

أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن الأسواق المالية والبورصات في أي كيان اقتصادي تلعب دوراً مهماً في تسريع وتيرة النمو في مختلف القطاعات عبر تسهيل تمويل المشاريع وإتاحة الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن تكليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالإشراف على الأسواق المالية والبورصات في دبي وتطويرها، ينطلق من تنامي الدور الحيوي الذي تلعبه الأسواق والبورصات في الإمارة.

وأضاف معاليه أن تأكيد صاحب السمو حاكم دبي أهمية الاستفادة من الفرص المحلية والعالمية في أسواق المال وإتاحة بيئة أعمال لترسيخ مكانة دبي عاصمةً لأسواق المال والبورصات، ينطلق مما تقدمه إمارة دبي ودولة الإمارات من مزايا فريدة للمستثمرين ورواد الأعمال، بداية من البنية التحتية واللوجستية المتطورة، ومرورًا بالإطار التشريعي المرن، والسوق المحلية الواعدة التي تضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات المالية العالمية.

وشدّد معالي آل صالح على أن وجود أسواق مالية متطورة وفعالة في دبي، ووضع رؤية تطويرية شاملة لها «يسهم مساهمة فعالة في تمكين الشركات المتداوِلة من الحصول على الأموال اللازمة لمشاريعها من دون الحاجة إلى الاقتراض، ما يجعل أسواق المال والبورصات لاعبًا حقيقيًا في التنمية الاقتصادية».

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