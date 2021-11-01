محمد العلماء: تقدير واعتزاز بالدور المفصلي لأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: دبي- البيان

أكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب فخر الوطن، بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في «خط الدفاع الأول» وأسرهم، تعكس مدى حرص سموه على التعبير عن التقدير والاعتزاز، بالدور المفصلي، الذي يقوم به أبطال خط الدفاع الأول، وعرفاناً بما قدموه من عطاء وتفانٍ، والتي تشد من أزرهم، وتحفز جميع أعضاء المنظومة الصحية على بذل المزيد من الجهد والإخلاص.

مساهمات

وأشار الدكتور العلماء إلى أن مبادرات ومساهمات سموه في تعزيز ثقافة العطاء والعمل الإنساني بدولة الإمارات وخارجها، بما قدمه سموه من دعم للمشاريع والمبادرات الإنسانية، كانت دائماً حاضرة ومحفزة على تعزيز روح التحدي، ما شكّل مصدر إلهام حقيقياً للجميع في كيفية ترجمة حب دولة الإمارات إلى إنجازات تسهم في رفعتها وتقدمها، وهو ما كان له بالغ الأثر في إعانة الكوادر الطبية على حمل مسؤولياتهم، وزيادة الإصرار على تجاوز هذه الأزمة الصحية بقوة وعزيمة وثقة بريادة المستقبل، وترسيخ السمعة العالمية للدولة.

نجاح

ونوّه بأن النجاح الذي حققته دولة الإمارات في إدارة جائحة «كوفيد 19» يمثل ثمرة عمل جماعي وتكاملي متعدد القطاعات من فرق العمل على مستوى الدولة، لافتاً إلى كفاءة المنظومة الصحية وكوادرها، الذين قدموا نماذج فريدة للعطاء والتفاني في مختلف التخصصات، لضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار.

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