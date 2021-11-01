عبد الرحمن العويس: مبادرة نبيلة ولفتة كريمة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مكتب فخر الوطن، بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال خط الدفاع الأول وأسرهم، تمثل مبادرة إنسانية نبيلة ولفتة كريمة من سموه تعزز عندهم الاستقرار المهني والأسري والاجتماعي وترفع معنوياتهم وتدفعهم إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني.

وأشار معالي العويس إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه الدولة إلى خط الدفاع الأول الذين أسهموا بإخلاص في تعزيز الصحة العامة في الدولة، بما يعكس تقدير قيادة الإمارات للعاملين في خط الدفاع الأول الذين قدموا منذ بداية أزمة (كوفيد19)، نماذج مشرفة لأعلى مستويات الالتزام المهني، من خلال مسؤوليتهم المباشرة عن تقديم الرعاية الطبية للمصابين، ولما أبدوه من تفانٍ في مهامهم والقيام بعملهم على الوجه الأكمل لمواجهة الفيروس وحماية صحة أفراد المجتمع.

ولفت معاليه إلى حرص القيادة الحكيمة على إيلاء القطاع الصحي مكانة متقدمة في العمل الوطني، ودعم المنظومة الصحية بكافة فرق العمل التي تضمن تفوقها في مختلف الظروف، وهذا ما أكدته ريادة دولة الإمارات في كفاءة التعامل مع جائحة (كوفيد19)، وتبني نموذج فريد في إدارتها، وفي ترسيخ صورتها الإيجابية لدى الجمهور العالمي، وتحقيق استجابة مبتكرة وسباقة وفق رؤية متكاملة واستراتيجية شاملة بناء على أفضل الممارسات العالمية.

وقال معالي الوزير: «إن الكادر الطبي في الإمارات يثمن جهود القيادة في الدولة التي وفرت جميع الإمكانات والقدرات لينجحوا في تأدية مهامهم ورسالتهم الإنسانية، مجدداً الفخر بعطائهم وتضحياتهم من أجل صحة وسلامة المرضى وتحصين المجتمع ضد الأمراض وتقديم أفضل الرعاية الصحية، التي كانت مبعث طمأنينة وثقة من جميع مكونات المجتمع وقيادته الرشيدة الفخورة بإنجازاتهم المتميزة».

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