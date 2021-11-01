أطباء في أبوظبي يثمنون مكرمة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

عبّر أطباء في أبوظبي عن سعادتهم وتقديرهم لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمنح الإقامة الذهبية إلى أبطال الإنسانية والمتميزين من الكوادر العاملة في «خط الدفاع الأول» وأسرهم تقديراً لجهودهم الاستثنائية في حماية مجتمع دولة الإمارات خلال جائحة «كوفيد 19»، وأكدوا أن دعم سموه المتواصل للكوادر الطبية والتمريضية والفنية طوال الجائحة منحهم الثقة والقوة في التصدي للفيروس والانتصار عليه في نهاية المطاف.

وقال الدكتور سيد الراوي رئيس خدمات الأورام بمجموعة «في بي إس للرعاية الصحية»: إن الدعم الكبير الذي حظيت به الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في الدولة، خاصة العاملين في خط الدفاع الأول من قبل القيادة الرشيدة ومنذ البداية، كان مصدر قوة لجميع العاملين في تصديهم لهذه الجائحة، حيث أكدت جميع المنظمات الدولية المعنية أن دولة الإمارات كانت من أوائل دول العالم التي تعاملت مع هذه الأزمة بكل احترافية وعزيمة وتفانٍ.

وأشار إلى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بمنح الكوادر العاملة في «خط الدفاع الأول» وأسرهم الإقامة الذهبية كان لها عظيم الأثر في نفوس الأطباء وأسرهم لما تحمله من تكريم وتقدير لجهودهم وتضحياتهم في الحفاظ على صحة المجتمع.

وعبّر الدكتور علي أيوب رئيس قسم جراحة الجهاز الهضمي في مدينة برجيل الطبية، عن سعادته بهذا القرار الذي يسهم في دعم الكوادر الطبية ويمنحهم الإقامة الذهبية مع أسرهم تقديراً للجهود التي بذلوها في التصدي لوباء (كوفيد 19)، مؤكداً أن هذه التوجهات ليست بغريبة على الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تكرم كل من يسهم في تقديم عمل نبيل .

وقال إن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تعطي دلالة كبيرة وتحمل معاني كثيرة لللتأكيد على حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تكريم خط الدفاع الأول من العاملين في إدارة أزمة (كوفيد 19)، وتعبر عن الاحترام والتقدير للجهود التي بذلت .

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