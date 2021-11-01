إطلاق الدورة الـ5 من مسابقة «اكتشف المريخ»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أطلق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الدورة الـ5 من مسابقة «اكتشف المريخ» التي تتيح لطلبة الجامعات الذين يدرسون العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فرصة لاستكشاف المريخ باستخدام البيانات العلمية من مركز البيانات العلمية لـ«مسبار الأمل».

ويستمر فتح باب التسجيل في المسابقة حتى يوم السبت 20 نوفمبر الجاري وتتطلب الدورة الـ5 من المسابقة قيام الطلبة المشاركين بإعداد تحليل علمي أولي باستخدام البيانات التي تم جمعها بوساطة واحد أو أكثر من الأجهزة العلمية الـ3 التي يحملها «مسبار الأمل» على متنه في مهمته العلمية الجارية لاستكشاف المريخ.

ويمكن للطلبة العمل في فرق مكونة من 3 أشخاص كحد أقصى لإنتاج ملصق علمي وستقوم لجنة تحكيم المسابقة بتقييمه استناداً إلى محتواه العلمي وتصميمه وعرضه.

وخصصت للفائزين الـ3 الأوائل جوائز قيمة إذ يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 10000 درهم والثاني على 7000 درهم والثالث على 5000 درهم وستقوم لجنة التحكيم بتقييم المشاركات من أجل تحديد الفائزين في المسابقة.

وقال المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»: إن تنظيم مسابقة «اكتشف المريخ» العام الخامس على التوالي يبرهن على التزامنا تحفيز وإشراك الطلاب وتسليط الضوء على الفرص التعليمية والتطويرية في قطاع الفضاء فالشباب هم أعظم ما تمتلكه دولة الإمارات من ثروة وهم مفتاح المستقبل.

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