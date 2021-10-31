«إسلامية دبي» تكرم الفائزين بجائزة التميز الداخلي 2021

المصدر: دبي - البيان

استناداً إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تهيئة وتطوير العمل الحكومي للمستقبل في مختلف المجالات، نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الدورة السادسة عشرة من جائزة «التميز الداخلي 2021»، برعاية وحضور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، وذلك استلهاماً من مفهوم التميز الحكومي الذي تنشده دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم الحفل في مسرح مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، التابع للدائرة، حيث حضر الحفل المديرون التنفيذيون في الدائرة، إلى جانب مديري الإدارات، والموظفين المكرمين، حيث تهدف هذه الجائزة على مدى سنوات متواصلة إلى تشجيع القطاعات والوحدات التنظيمية والموظفين العاملين في الدائرة على التميز والابتكار، تسليط الضوء على حجم العمل والإنجاز الذي حققه موظفو الدائرة خلال هذا العام، لمواصلة مسيرة العمل والتطوير خلال الفترة المقبلة بتوفير بيئة مهنية وبناءة تحتضن الكفاءات وتساهم في تشجيعها وتنميتها من خلال بث روح المبادرة والتميز والإنجاز لديها.

تكريم

وأشار مدير عام الدائرة إلى أن حصول الدائرة على التكريم الخاص بختم «100% لا ورقية» أخيراً، يعد ثمرة عمل دؤوب، وجهود حثيثة، سعت إلى تنفيذ توجهات تهدف إلى رفع مستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي، موضحاً أن التحديات لا تعني المستحيل، ودولة الإمارات العربية المتحدة أرض طموحها يعانق السماء، فنحن تحت قيادة حكيمة تنشر ثقافات متنوعة تحث على الابتكار والإبداع وصناعة التغيير الإيجابي على الفرد والمجتمع.

وشملت جائزة التميز الداخلي فئتين هما الفئة المؤسسية والفئة الوظيفية، حيث قسمت الفئة المؤسسية إلى 3 أقسام رئيسية، وهي فئة الوحدة التنظيمية الرائدة، فئة المؤسسة الإسلامية الرائدة، فئة المركز الرائد لتحفيظ القرآن الكريم، بينما قسمت الفئة التنظيمية إلى 3 أقسام رئيسية هي فئة وسام المدير العام للموظفين المتميزين في المساجد، فئة وسام المدير العام للموظف المتميز في المجال الإداري/ المالي، وسام المدير العام للموظف المتميز الشاب.

كما شملت الجائزة فئة التكريم الخاص، وهي فئة خاصة سنوية، يقوم من خلالها مدير عام الدائرة بتكريم المؤسسات أو الوحدات التنظيمية أو فرق العمل أو الأفراد ضمن مجموعات متغيرة من الموضوعات المتفردة أو الإنجازات المتحققة، والتي كان لها تأثير واضح وأهمية كبيرة في تعزيز الأداء الوظيفي والإداري والمؤسسي على مستوى الدائرة والإمارة.

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